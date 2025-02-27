Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan sahte alkol açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Muhabirliği Eğitim Programı’nda yaptığı konuşmada, “Önceliğimiz koruyucu hekimlik. Randevu bekleme oranlarını %60 oranında düşürdük” ifadelerini kullandı.

Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Hekimlerin yetki ve sorumlulukları eğitim müfredatlarımızda belirlenmiş durumda. Pratisyen hekimlerin yapabilecekleri ve sınırları net bir şekilde tanımlanıyor. Uzmanlık eğitimi konusunda ise Tıpta Uzmanlık Kurulumuz gerekli düzenlemeleri yapıyor. Eğer yetki dar bir gruba verilirse merdiven altı uygulamalar artar ve kontrol mekanizmaları zayıflar. Bu nedenle süreci daha kontrollü hale getirerek yetkisiz kişilerin müdahalelerini önlemeyi amaçlıyoruz.”

Aile hekimliği

"Aile hekimliği, büyük önem verdiğimiz bir alan. Son iş bırakma eyleminde, aile hekimlerimizin %80’i bu sürece katılmadı ve yanıltıcı bilgilere itibar etmedi. Elbette eleştiriler olacak ve bazı kesimlerden tepkiler gelebilir. Ancak biz, hekimlerin memnuniyetini sağlamak ve olası tepkileri en aza indirmek için çalışıyoruz."

Sahte alkolde eczanelerin denetimi

"Sadece eczaneler değil, ilaç depoları ve üretim merkezleri de denetleniyor. Bunu yapanların insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını riske atarak kazanç sağlaması nasıl kabul edilebilir? Bu, bilinçli şekilde insan hayatına kastetmektir."