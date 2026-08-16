  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Sağlık Bakanı Memişoğlu: SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz
Takip Et

Sağlık Bakanı Memişoğlu: SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SMA gibi moleküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Memişoğlu, ilaçların yerli üretimi için planlama yapıldığını ve klinik çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sağlık Bakanı Memişoğlu: SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz
Takip Et

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda SMA ilaçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Memişoğlu, Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği ilaçların hangilerinin ülkede üretilmesi gerektiğine yönelik planlama yaptıklarını ve bu kapsamda ilaç firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

SMA gibi moleküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Türkiye’de üretilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Memişoğlu, “Özellikle kanser, SMA gibi moleküler hastalıklar, immünoterapi gibi ilaçları kendimiz üretir hale getiriyoruz şimdi. Bunun klinik çalışmalarına da başlayacağız çok kısa zamanda” dedi.

Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yurt dışından getirilen ilaçların değerlendirildiğini belirterek, “Türkiye'nin hangi ilaçlara ihtiyacı var, yurt dışından getirdiğimiz, ithal ettiğimiz? Bu ilaçların hangilerini Türkiye'de üretmemiz gerekiyor? Bunların planlamasını yaptık. İlaç firmalarıyla görüştük. Bunları biz kendimiz üreteceğiz, dedik” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu: Türkiye'de yaş ortalaması 78,5'e yükseldiBakan Memişoğlu: Türkiye'de yaş ortalaması 78,5'e yükseldiSağlık
Kamuda istihdam 5,4 milyonu aştı: Personel dağılımı belli olduKamuda istihdam 5,4 milyonu aştı: Personel dağılımı belli olduEkonomi