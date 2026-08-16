Sağlık Bakanı Memişoğlu: SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SMA gibi moleküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Memişoğlu, ilaçların yerli üretimi için planlama yapıldığını ve klinik çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda SMA ilaçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Memişoğlu, Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği ilaçların hangilerinin ülkede üretilmesi gerektiğine yönelik planlama yaptıklarını ve bu kapsamda ilaç firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.
SMA gibi moleküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Türkiye’de üretilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Memişoğlu, “Özellikle kanser, SMA gibi moleküler hastalıklar, immünoterapi gibi ilaçları kendimiz üretir hale getiriyoruz şimdi. Bunun klinik çalışmalarına da başlayacağız çok kısa zamanda” dedi.
Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yurt dışından getirilen ilaçların değerlendirildiğini belirterek, “Türkiye'nin hangi ilaçlara ihtiyacı var, yurt dışından getirdiğimiz, ithal ettiğimiz? Bu ilaçların hangilerini Türkiye'de üretmemiz gerekiyor? Bunların planlamasını yaptık. İlaç firmalarıyla görüştük. Bunları biz kendimiz üreteceğiz, dedik” ifadelerini kullandı.