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Sağlık Bakanlığı'ndan topuk kanı kararına itiraz

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin Yenidoğan Tarama Programı kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin verdiği kararın kesin olmadığını ve bu karara karşı istinaf başvurusu yapıldığını açıkladı. Bakanlık programın devam edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan topuk kanı kararına itiraz
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.

Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

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