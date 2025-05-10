Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama yolda: Taburcu olacak yenidoğan için araba koltuğu şartı
Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebeklerin hastaneden taburcu olurken araç güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. Yapılan düzenlemelerle, yeni doğan bebeklerin evlerine mutlaka araba koltuğu ile gitmesi zorunlu hale getiriliyor.
NTV'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.
Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getirilecek.
Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemi yapılmayacak.
İşte yeni getirilecek şartlar
Araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.
* Genellikle 36-37 haftalık civarında olacak ve akut yaşamsal sorunları bulunmayacak.
* Bebekte yeterli kilo alımı olacak. Bebeğin topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.