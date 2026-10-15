Sağlık Bakanlığı'ndan yerli aşı açıklaması: Son aşamaya gelindi

Uluslararası 3’üncü İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, yerel yöneticiler, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Sağlıkta güçlü olmak için ilaç, aşı ve tıbbi cihazları kendimiz üretmeliyiz"

Burada konuşan Okumuş, "Biz ülkelerin sağlık gücünü değerlendirirken yalnızca hastane sayısına, hastanelerin büyüklüğüne, yatak kapasitesine, sağlık hizmetlerine erişime ve yetişmiş insan gücüne bakmıyoruz. Aynı zamanda o ülkenin sağlık alanında kullandığı tıbbi cihazları ve sarf malzemelerini ne ölçüde geliştirebildiğini, bu alanda ne kadar araştırma yapabildiğini, ilaç ve aşı alanında hangi yeteneklere ve kabiliyetlere sahip olduğunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Çok iyi bir sağlık sisteminiz ve yetişmiş insan gücünüz olabilir. Ancak kullandığınız ilaçları, aşıları, tıbbi cihazları ve sarf malzemelerini kendiniz üretemiyorsanız, pandemi döneminde de gördüğümüz gibi elinizdeki imkanların maalesef hiçbir önemi kalmayabiliyor" diye konuştu.

Okumuş’tan yerli tıbbi cihaz üreticilerine sağlık market’e kayıt çağrısı

Okumuş, Türkiye’nin sağlık alanında yerli teknoloji ve üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirterek mobil röntgen cihazı, yerli kalp cihazı, ultrason, aşı ve ilaç üretimine yönelik çalışmalara değindi. Sağlık çalışanları, akademisyenler, mühendisler ve sanayicilerin iş birliğinin önemini vurgulayan Okumuş, Samsun’un tıbbi cihaz üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, yerli üreticilere öncelik verilmesi için firmalara ürünlerini Sağlık Market’e kaydettirmeleri çağrısında bulundu.