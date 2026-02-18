Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı artış gösterdi

TÜİK, 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetleri memnuniyet oranı önceki yıllara göre arttı. Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı 2024'te yüzde 63,2 iken, 2025'te yüzde 69,4'e yükseldi. Böylece son bir yılda 6,2 puanlık artış kaydedildi. Şehir hastanelerindeki memnuniyet oranı ise 5,5 puanlık artışla yüzde 65,5'ten yüzde 71'e çıktı.

Kamu hastaneleri memnuniyet oranı yüzde 71,2 oldu

Sağlık alanında gerçekleştirilen düzenlemeler, hizmet kalitesinin artırılması ve dijital sağlık uygulamalarındaki iyileştirmeler, kamu hastaneleri memnuniyet oranındaki artışa katkı sağladı. Kamu hastanelerinde sağlık hizmeti memnuniyet oranı, bir önceki yıla göre 7,2 puan artarak yüzde 71,2'ye yükseldi.

Aile sağlığı hizmetlerinde memnuniyet oranı yüzde 70'i aştı

Aile sağlığı hizmetlerindeki memnuniyet oranı da 2025'te arttı. 2024'te yüzde 65,7 olan oran, 2025'te yüzde 70,1'e yükseldi. Bu artış, koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık tesis altyapısındaki olumlu gelişmelerin somut etkilerini ortaya çıkardı.

Verilere göre, sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında memnuniyet oranlarında artış yaşandı. Veriler, sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesi ve hasta odaklı yaklaşımın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, vatandaş memnuniyetine olumlu yansıdığını ortaya koydu.