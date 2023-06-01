Sağlık lojistiği Ankara Barosu’nda tartışılacak

ANKARA/EKONOMİ

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu ve Ankara Barosu Taşıma ve Lojistik Hukuku Kurulu tarafından birlikte düzenlenen “Sağlık Lojistiği” konulu panel düzenleneceği kaydedildi. Panel, Ankara Barosu ABEM konferans salonunda yarın gerçekleştirilecek.

Açıklamada, sağlık sektörü açısından en önemli unsurlardan birinin lojistik olduğu vurgulanarak, “Kriz ve doğal afet durumlarında, ihtiyaçların eksiksiz bir şekilde tespit ve tedarik edilerek, ihtiyaç yerlerine mümkün olan en hızlı ve en hassas şekilde ulaştırılmasıdır. Konunun önemi, yakın dönemde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ve COVID-19 pandemisi ile daha iyi anlaşılmıştır” denildi.

Panelde, lojistik alanındaki sorunların değerlendirileceği ve çözüm önerileri geliştirileceği belirtilen açıklamada, olası hukuki düzenleme önerileri ile yargı kararları ve örnek olay uygulamaları da tartışmaya açılacak. Panelde, insan hakları, özel ambulans ve ambulans hizmetleri, tıbbi atık, incinebilir gruplar, tedarik sözleşme hukuku, tedarik zinciri, ilaç lojistiğinin hukuki durumu, yurt dışından temin edilen ilaçlar, ilaç ve aşı tedarik ve imhası, afetlerde sağlık lojistiği bağlamında sağlık lojistiği tartışılacak.