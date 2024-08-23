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Sağlık Müdürlüğünden 'Batı Nil Virüsü' uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Batı Nil Virüsü' uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Sağlık Müdürlüğünden 'Batı Nil Virüsü' uyarısı
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İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hastalık genelde mevsimsel olup, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülmeye başlamıştır. Batı Nil Virüsü enfeksiyonu virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.

Hastalık sivrisinek sokmalarından kaynaklı

Hastalık Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da yaygın olarak görülmektedir. Hastalık kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler hastalığın bulaşması açısından dikkatli olmalıdır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Hastalığın görüldüğü ülkelere veya endemik bölgelere seyahat edecekler bakanlığın seyahat talimatlarına uymaları gerekir. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görünmez. Yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı, kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık 1 haftada iyileşme beklenir” denildi.

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