Sağlık sigortası dolandırıcılarının ağına düşmeyin! Adınıza yapılabilecek işlemlerin sınırı yok

Sağlık sigortası hemen hemen herkesi ilgilendiren, özel poliçelerle ilgili detayları çoğumuzun tam olarak bilmediği ve kaybetme korkusunun kolayca tetiklenebildiği bir konu. Genellikle yıl sonuna doğru yoğunlaşan özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) poliçe yenilemeleri, yeni yılla birlikte güncellenen işlemler, dolandırıcılara benzer bir kılıf sunuyor. Bu dönemlerde sigorta şirketlerinden, acentelerden ve aracı kurumlardan reklamlar, e-postalar, SMS'ler ve aramalar gelebiliyor. İletişimin ve tanıtım çalışmalarının yoğunluğu dolandırıcıların arada kaybolmasını kolaylaştırabiliyor.

Sağlık sigortası dolandırıcılıkları nasıl işliyor?

Dolandırıcılar sizi arayabilir, SMS ya da e-posta gönderebilir, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden mesaj atabilirler. Ayrıca arama motorlarında ya da Instagram ve Facebook gibi platformlarda reklam verip resmî görünümlü logolar ve ifadelerle hazırlanmış sahte bir web sitesi aracılığıyla kendilerini bilinen bir sigorta şirketi gibi gösterebilirler. İletişime geçmek ya da reklam yayımlamak için kullanılan bahane değişebilir. Yaygın olanlar şunlardır:

Sigorta prim borcunuz var; ödemezseniz sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız

Adınıza bir sağlık hizmet bedeli veya prim iadesi tanımlandı; almak için bağlantıya tıklayın

Sağlık sigortası poliçenizin süresi doluyor; yenilemek için bilgilerinizi doğrulayın

Mevcut teminatınızın kapsamı değişiyor

Size özel, yalnızca birkaç gün geçerli indirimli bir tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi var

e-Devlet, e-Nabız ya da MHRS hesabınız askıya alındı veya güncellenmesi gerekiyor

Kimlik bilgileriniz bir dolandırıcılık soruşturmasında kullanıldı

Sizi strese sokup mantıklı düşünmenizi engelliyorlar

Dolandırıcı, sizi tuzağına çekmek için genellikle denenmiş ve etkisi kanıtlanmış bazı sosyal mühendislik tekniklerine başvurur. Aciliyet yaygın bir taktiktir. Sizi strese sokar, mantıklı düşünme olasılığını azaltır ve fırsatı kaçırma korkusunu tetikler. Gerçek bir poliçe yenileme tarihi ya da yeni yılda değişen prim tutarları, yalana bir parça gerçeklik katarak onu daha da inandırıcı hâle getirir.Kendini sigorta şirketi çalışanı olarak tanıtan kişi sizden T.C. kimlik numarası ile başlayıp e-Devlet parolasına kadar uzayan bilgiler talep edebilir.

Verilerinizle ne yapmak istiyorlar?

Sizi kandırarak hangi verileri ele geçirdiklerine bağlı olarak kişisel ve finansal bilgilerinizi kullanarak banka hesaplarınıza erişebilir, adınıza kredi veya kredi kartı başvurusu yapabilir hatta yeni bir telefon hattı çıkarabilirler. e-Devlet parolanız ve SMS kodlarınız ele geçirilirse adınıza yapılabilecek işlemlerin sınırı neredeyse yoktur.

Bilgilerinizi kullanarak hiç almadığınız sağlık hizmetleri, tıbbi malzemeler veya ilaçlar için adınıza işlem yaptırmaya çalışabilirler. Sahte bir sigorta poliçesi satıp primi kendi hesaplarına aktarabilirler ya da gerçek bir poliçeyi sizin adınıza değiştirerek haksız komisyon elde etmeye çalışabilirler.

Sağlık sigortası dolandırıcılıklarından korunma yolları

Size ulaşan kişi kişisel, finansal veya sağlık bilgilerinizi istiyorsa son derece şüpheyle yaklaşmalısınız. Bu bilgileri vermeniz için size baskı yapıyor ya da gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlar vaat ediyorsa daha da şüpheci olmalısınız.

Sigorta şirketleri ve acenteler sizinle iletişime geçebilir ancak bu genellikle daha önce verdiğiniz bir izne (ticari ileti onayına) dayanır. Kendilerini ve kurumlarını açıkça tanıtır, neden aradıklarını ayrıntılı biçimde açıklarlar. Baskı taktikleri kullanmaz, gerçek olamayacak kadar iyi hediyeler ve fırsatlar sunmazlar. Ayrıca hassas bilgilerinizi hemen vermeniz için sizi zorlamaya çalışmazlar. Unutmayın ki SGK, bankalar ve sigorta şirketleri telefonda e-Devlet parolanızı, kart parolanızı ya da SMS ile gelen doğrulama kodlarınızı istemez.

Sağlık sigortası dolandırıcılıklarından uzak durmanın en iyi yolları şunlardır:

Şüphe duyduğunuzda telefonu kapatın ya da mesaja yanıt vermeyin. Arayanın ya da gönderenin meşru olup olmadığını her zaman ayrıca kontrol edin.

SMS, e-posta veya sosyal medya mesajlarındaki bağlantılara tıklamayın. İnternet aramalarında da dikkatli olun; en üstte çıkan reklamlar her zaman gerçek kurumlara ait olmayabilir. Resmî kamu sitelerinin adreslerini mutlaka kontrol edin.

Ziyaret etmek istediğiniz sitenin adını doğrudan adres çubuğuna yazın. Sağlık kayıtlarınızı e-Nabız üzerinden, adınıza düzenlenmiş poliçeleri ise e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Size teklif sunan kişinin gerçekten yetkili bir sigorta acentesi veya brokeri olup olmadığını, çalıştığını söylediği sigorta şirketini kendi bulduğunuz numaradan arayarak teyit edin.

Şüpheli bağlantıları ve web sitelerini Siber Güvenlik Başkanlığı’na (siberguvenlik.gov.tr/ihbar), şüpheli her türlü iletişimi de adını kullanan kuruma bildirin.

Sağlık sigortası dolandırıcılığına maruz kalırsanız ne yapmalısınız?

Kart veya hesap bilgilerinizi verdiyseniz hemen bankanızı arayın ve kartınızı kapattırın. e-Devlet parolanızı değiştirin, giriş kayıtlarınızı ve adınıza açılmış hatları kontrol edin. Emniyete veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunun; adı kullanılan kuruma (SGK için ALO 170 veya sigorta şirketinize) bilgi verin. e-Nabız ve e-Devlet'teki kayıtlarınızı olağan dışı işlemlere karşı kontrol edin. Dolandırıcılara vermiş olabileceğiniz parolaları değiştirin. Paranızı geri almayı vaat eden kurtarma dolandırıcılarına kanmayın.