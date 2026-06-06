Sağlık tesislerinde yan hizmetler özel sektöre açılacak

MEHMET KAYA - ANKARA

Sağlık Bakanlığı'nın sadece kanuna uygun olarak yeni yapılan şehir hastanelerinde uygulanan kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle dışarıdan hizmet alımı yöntemini, mevcut hastanelere de yaygınlaştırmak istediği, bu amaçla bir taslak yazıldığı öğrenildi.

Taslağa göre 6428 sayılı Kanun değiştirilecek. 6428 sayılı Kanun münhasıran yeni sağlık yatırımları ki Şehir Hastaneleri olarak adlandırılmış olanlar için çıkarılmıştı. Değişiklik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların mevcut ve yeni yapacağı tüm tesisleri kapsayacak şekilde genişletiliyor. KÖİ modeliyle hizmet alımı ve yatırım yaptırılmasında sözleşmelerin 30 yıllık yapılabileceği belirtiliyor. Hizmet alım süreleri ise 10 ve 15 yıla uzatılıyor. Kanunun amaç bölümünde çizilen çerçeveye göre, sözleşmeler özel hukuk hükümlerine göre yapılacak ve mevcut Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşme kapsamında 30 yıllık üst hakkı tesis edilebilecek. Anlaşma ile danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren some hizmetlerin alınması öngörülüyor. Taslağın Kabine'de henüz görüşülmediği ancak metin olarak yazımının tamamlandığı öğrenildi.

Getirilen yeni bir madde ile daha önce 6428 sayılı kanunda yer almayan alınacak hizmetler sıralanıyor. Buna göre tesis yapımı karşılığı sağlık hizmeti dışındaki, bina ve ekipman bakım-onarım, teknik işletme, laboratuvar, görüntüleme, sterilizasyon, hastane bilgi yönetim sistemleri, temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler, "tesis yönetim hizmetleri" olarak sınıflandı ve özel sektöre yaptırılabilmesine imkan sağlanması önerildi. Bu tür hizmetlerin mevcut hastanelerde de uygulanabilmesine imkan sağlanırken, tesis yönetimi ve bakım onarım için 5 yıl olan sözleşme süresinin 10 yıla, ihtiyari olan tıbbi destek hizmetleri için de sözleşme süresinin 10 yıldan 15 yıla çıkarılması planlanıyor.