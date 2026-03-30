Sağlık turizminde Türkiye gerilerken, İzmir payını beşe katladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN

İzmir’de düzenlenen Sağlık Turizmi Ege Bölge Toplantısı’nda, artan maliyetler ve rekabet baskısı karşısında sektörün fiyat yerine kalite odaklı bir dönüşüme yönelmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan, “2003 yılından bu yana farklı illerde düzenlediğimiz bölge toplantılarıyla sektör paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Bu toplantıların temel amacı, bölgelerin birbirinden farklılaşan ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ederek çalıştaylarla detaylandırmak ve ardından kamu ile güçlü bir iletişim kurarak çözüm üretmek” dedi.

Sağlık turizminin küresel ölçekte hızla büyüyen stratejik bir alan haline geldiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Artan sağlık maliyetleri ve kaliteli hizmete erişim ihtiyacı, hastaları sınır ötesi çözümlere yönlendiriyor. 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan sektörün önümüzdeki yıllarda 300 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. İzmir ise medikal, termal ve sağlıklı yaşam turizmi alanlarında sahip olduğu güçlü altyapı, erişilebilirlik ve yaşam kalitesiyle bu pazarda öne çıkabilecek önemli merkezlerden biri. Ancak bu potansiyeli kalıcı başarıya dönüştürmek için sağlık turizmini ulaşım, konaklama, tanıtım ve insan kaynağını kapsayan bütüncül bir ekosistem olarak ele almak gerekiyor” dedi.