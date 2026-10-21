Sağlık ve medikal sektörü dünya pazarlarına açılmak için Samsun’da buluştu

ASKON Samsun Şubesi’nin düzenlediği Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı ile Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi eş zamanlı başladı. Sağlık teknolojileri, medikal ekipmanlar, hastane sistemleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren organizasyon, sektör temsilcilerine yeni iş bağlantıları ve pazar fırsatları sunmayı hedefliyor. Geniş bir katılımla yapılan açılışa görüntülü mesaj gönderen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,” Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmekte kararlıyız” dedi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’da “Samsun'da gelişen her yeni ürün, kurulan her yeni ortaklık ve kazanılan her yeni pazar Türkiye'nin sağlık sanayisine güç katacaktır” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve ilgili paydaşların katkılarıyla Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, sağlık ve medikal sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim ve teknoloji kapasitesinin uluslararası pazarlara taşınmasının hedeflendiği organizasyonda, yurt dışından gelen iş insanları ve küresel alım heyetleri Samsun’da sektör temsilcileriyle buluştu.

Sağlık Zirvesi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun gönderdiği görüntülü mesajın dinlenmesi ile başladı. Bakan Memişoğlu, Samsun 'un sağlık alanında uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek ve geçtiğimiz haftalarda açılışını yapılan 1.458 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin kente hayırlı olmasını dileyerek başladı.

​İkiztepe kazılarında ortaya çıkarılan 3500 yıl öncesine ait cerrahi müdahale kalıntılarının bu topraklarda şifa arayışının binlerce yıl öncesine uzandığını gösterdiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, bugün modern tıbbın ulaştığı seviyede Anadolu'da üretilen bilginin ve hekimlik geleneğinin izleri bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“​Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi ve Edirne'deki Sultan II. Bayezit Darüşşifaları da bu köklü birikimin kıymetli örnekleridir. ​İyilik medeniyetimizin bu büyük sağlık mirası tıp bilgisinin gelişmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunmuştur. ​Bizlere düşen bu mirası bilimle ve teknolojiyle daha da ileriye taşımaktır. ​Samsun medikal üretimdeki birikimiyle bu hedefe önemli katkılar sunuyor. ​OSB’deki üreticilerimizin sağlık teknolojileri çalışmalarını çok kıymetli buluyorum. ​Zirvenin uluslararası katılımla büyümesi ve bir fuarla birlikte gerçekleştirilmesi yerli ürünlerimizin dünyaya tanıtılması için önemli bir imkandır. ​Bilim insanlarının, üreticilerin ve uluslararası temsilcilerin Samsun'da buluşmasının yeni yatırımlara ve kalıcı iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum. Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. ​Sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda araştıran, geliştiren ve üreten herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. “

Samsun farklı cerrahi alet üretme altyapıya sahip

​ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru’da konuşmasında Samsun’un 15 binden fazla farklı cerrahi alet üretebilen yapısının dünya çapında bir endüstriye dönüştüğünü söyledi. Doğru, “ 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek bu toprağın katma değerini tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Samsun medikal üretimi ile olduğu kadar sağlık turizmi potansiyeliyle de küresel bir cazibe merkezidir.” dedi.

​Sağlık Turizm Dernek Başkanı Temel Uzlu ise Samsun’un sağlık turizmi kapsamında Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, İran ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 146 ülke vatandaşlarına hizmet verildiğini belirtti Uzlu, “ Samsun 2017’de 1.948 sağlık turisti ve turistin sağlığı hastası bakarken geçen yıl 29.254'e ulaştı. 2027 sonu itibariyle 45 bin rakamını yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

​TSO Başkan Vekili Kadir Erol Beytekin ise sağlık kuruluşları, üniversiteleri, nitelikli insan kaynağı ve medikal üretimi birikimiyle sağlık hizmetlerinde ve medikal sanayide taşıdığı potansiyeli ile Samsun’un Bölgesi’nin sağlık üssü olduğunu söyledi. Beytekin, “ Biz bu potansiyelin farkında olarak sağlık ve medikal sektörünün Samsun'un geleceği açısından stratejik anlamda görüyoruz. Çalışmalarla firmalarımızın rekabet gücünü artırmayı, uluslararası pazarlara açılması ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeyi hedefledik” derken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Metin Köksal'da Samsun’un köklü sağlık altyapısı üniversiteleri ve hizmet veren ve vermeye başlayacak yeni kurumlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

​ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Sağlık Zirvesi ve bununla birlikte ilk kez düzenlenen Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı'nın üreticiler, bilim insanları, sağlık çalışanları, yatırımcılar ve uluslararası iş ortaklarını aynı amaç etrafında buluşturduğunu söyledi.

Markamızla dünya pazarlarında olmalıyız

​Bu yönde atılan her adımın merkezinde insan olması nedeniyle sağlık sanayinin kıymetli bir alan olduğunu belirten Aydın, bu alanda yapılan yatırımın insan hayatına, toplumun huzuruna ve geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirtti. ​​Tıbbi cihazda, medikal teknolojide ve biyo teknolojide kendi ürünlerini geliştiren, tasarımı, yazılımı ve markasıyla dünya pazarlarında yer alan bir Türkiye hedeflediklerini anlatan Aydın, şunları söyledi:

“​Üretimimizin niteliğini yükselttikçe ihracatımızın değeri artacaktır. ​Teknoloji geliştikçe dışa bağımlılığımızı azaltacak gençlerimize daha nitelikli iş imkanları sunacağız. ​Bunun için araştırmaya, yeniliğe ve insan kaynağına yatırım yapmamız gerekiyor. ​Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının sağlık teknolojilerini de geç kalmadan düşünmeye başlamalıyız. ​Üniversitedeki bir araştırmanın fabrikada ürüne, hastanede uygulamaya ve uluslararası pazarda ticari başarıya dönüşmesini sağlayacak bağları hep birlikte kuvvetlendirmeliyiz. ​Hekimlerimizin sahadaki tecrübesiyle, mühendislerimizin çözüm kabiliyetini, girişimcilerimizin cesaretiyle sanayicilerimizin üretim birikimini buluşturduğumuzda çok daha güçlü sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. ​Samsun’un bu hedefler bakımından son derece kıymetli bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Samsun, ​cerrahi el aletleri ve medikal üretimdeki birikimi, yetişmiş iş gücü, lojistik imkanları ve girişimci altyapısıyla güçlü bir potansiyel taşımaktadır. ​Bizim görevimiz bu birikimi yeni yatırımlarla, teknolojiyle ve güçlü iş birlikleriyle büyütmektir. ​Samsun'un medikal üretimdeki gücünü daha geniş pazarlara taşımak şehrimizi yeni yatırımlar ve uluslararası ortaklıklar için daha güçlü bir merkez haline gelmesi için gayret ediyoruz. Samsun'da gelişen her yeni ürün, kurulan her yeni ortaklık ve kazanılan her yeni pazar Türkiye'nin sağlık sanayisine güç katacaktır. ​

Samsun dünyada kendini kabul ettiren bir şehir oldu

​Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, ise Samsun’un özellikle de cerrahi aletler başta olmak üzere sağlık alanında girişimcilik potansiyeliyle ülkemizin önemli şehirlerinden birisi olduğunu ifade etti. Okumuş,“ Birçok şehrimizde sağlık alanında üretim yapan şirketler olmasına rağmen Samsun özellikle cerrahi aletler hususunda son yıllarda ülkemizde ve dünyada kendini kabul ettiren bir şehir haline geldi” dedi.

Okumuş, bakanlık olarak sağlık politikalarında kaliteli ve erişebilir sağlık hizmeti sunma yanında kendi teknolojisini geliştiren ve kendi ürününü üreten bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Samsun’un cerrahi aletlerden sterilizasyon sistemlerine, cerrahi motorlardan, medikal el aletleri çözümlerine kadar farklı alanlarda üretimi ile uluslararası pazarda kendini yer bulduğunu anlatan Okumuş, “ Firmalarımızın yıllar içinde kazandığı tecrübe uluslararası pazara açılabilme kabiliyeti ülkemiz adına önemli bir kazanım ve ülkemizin sağlık sanayisi açısından stratejik bir değer “ diye konuştu.

Bakanlık olarak yerli ürün alınmasını öneriyoruz

Bakanlık olarak özellikle tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alanında hastane ve kurumların ihtiyacı ürünleri öncelikli olarak yerli üreticilerden alma konusunda titiz davrandıklarını ifade eden Okumuş,” Ancak burada da talebimiz lütfen ürünlerinizi demo ve sağlık markette kaydedin. Biz öncelikli olarak yerli ürünleri tercih edilmesini söylüyoruz ve bu konuda hastanelerinize yöneticilerinize talimat verdik. O yüzden ürünlerinizin sağlık markete girişlerini yapmanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı’ da Samsun’un sağlık, kültür, tarih, gastronomi, deniz, doğa, spor ve kongre turizmi gibi birçok farklı alanda da eşsiz konumuyla sadece ülkemize değil, dünya sağlık ve kültür turizmine de hizmet ettiğini söyledi. Kentin nitelikli sağlık tesisleri, özellikli sağlık hizmetleri, üst düzey tıbbi cihaz ve ekipmanları ve deneyimli uzman ekipleriyle yurt dışından da şifa arayan herkese hizmet verdiğini anlatan Vali Tavlı, sağlık kenti vizyonuyla da adından söz ettiren Samsun’da herkesi gururlandıran başarılı çalışmalara da imza atıldığını söyledi. Tavlı, “ ​Tıp tarihi de Bafra İkiztepe arkeolojik kazılarında çıkarılan beyin ameliyatı yapılmış insan iskeletleriyle yaklaşık 3500 yıl öncesine dayanan Samsun, son teknoloji cihazlarla da donatılmış modern sağlık tesisleriyle adından söz ettirmekte. ​Samsun sağlık teknolojilerinde bir ar-ge ve inovasyon üssü haline getirecek çalışmalarla bu alandaki başarılarını çok daha yukarılara taşınacağına inanıyoruz” dedi