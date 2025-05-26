“Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışması başvuruları başladı!

Yarışma, 2025 yılında, “polifenollerin sentez, modifikasyon ve/veya enkapsülasyonları ile kanser önleme ve tedavide kullanımı” teması ile özgün, bilimsel ve uygulanabilir projeleri teşvik ederek, geleceğin sağlık çözümlerine ışık tutmayı hedefliyor.

"Sağlık sektörü sürekli bir dönüşüm içinde"

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu konuya ilişkin, "Sağlık sektörü sürekli bir dönüşüm içinde ve bu süreçte gençlerin bilimsel düşünce ve çözüm odaklı yaklaşımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. “Sağlıklı Bir Fikrim Var” yarışmasıyla, gençlerin teoride edindikleri bilgileri, uygulama becerisine dönüştürmelerini teşvik ederken, aynı zamanda onların sağlık alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini de amaçlıyoruz. Bu yarışma, genç yeteneklere, hedeflerine ulaşmaları için bir platform sunarken; bizlere de onları kariyer yolculuklarında destekleme imkânı tanıyor.” dedi.

Yarışmada dereceye giren projeler, sadece ödüllendirilmekle kalmayacak, yarışmayı kazananlara ayrıca Orzaks İlaç bünyesinde staj yapma imkânı da sunulacak.

Yarışmada kazanan gruba para ödülü verilecek

Yarışmada birinciye veya birinci gruba: 200.000 TL para ödülü, ikinciye veya ikinci gruba: 150.000 TL para ödülü, üçüncüye veya üçüncü gruba ise 100.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca, uygun görülen proje fikirleri, hayata geçirilmek üzere teknik ve bilimsel destek alma şansı yakalayabilecek.

Yarışmaya başvurmak isteyen gençler, 14 Eylül 2025 tarihine kadar başvurularını internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.