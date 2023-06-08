Sağlıkta ChatGPT dönemi: Daha fazla hasta kabul edilecek

OpenAI tarafından geliştirilen en gelişmiş yapay zeka modeli olan GPT-4, sağlık hizmetlerinde kullanılmaya başladı. ABD’li sağlık hizmetleri zinciri Carbon Health, GPT-4’ü kendi sistemlerine entegre ettiklerini duyurdu.

Carbon Health'in yapay zekası Carby olarak adlandırılıyor. Carby, doktorlar ve hastaları arasındaki görüşmeler sırasında kaydedilen veriler üzerinde çalışıyor, ancak check-up görüşmesini kaydetmek ve işlemek için hastanın onayı gerekiyor.

Görüşmeden kaydedilen ses, Amazon'un AWS Transcribe Medical bulut hizmeti aracılığıyla metne dönüştürülüyor. Ardından hastayla ilgili mevcut tıbbi verilerle birlikte tüm bilgiler işlenmek üzere OpenAI'ın GPT-4 modeline gönderiliyor.

Carbon Health, GPT-4'ün 4 dakika içinde sağlık ve tıbbi veri özetleri oluşturabildiğini bildirdi. Kuruluşa göre aynı sonuçları elde etmek için insan doktorlar 16 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Şirket, zaman kazandıran bu “olağanüstü prosedür” sayesinde kliniklerin artık eskisinden daha fazla hasta kabul edebileceğini söylüyor.

Halüsinasyon görme eğilimlerine rağmen Carby, yüzde 88 oranında düzenleme yapılmadan kabul edilebilecek tıbbi kayıtlar üretebiliyor.