Sağlıkta eşitsizlik alarmı: Yoksulluk kanser ölümlerini katlıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, İngiltere'nin en yoksul bölgelerinde kanser nedeniyle ölüm oranlarının en varlıklı bölgelere kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kâr amacı gütmeyen Cancer Research UK'e göre, her yıl yaklaşık 28.400 kanser ölümü – ülke genelindeki her 20 ölümden üçü – sosyoekonomik eşitsizlikle bağlantılı.

Ayrıca, her 10 kanser teşhisinden biri, araştırmacıların gelir, istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi kriterlere göre belirlediği 'mahalle yoksunluğu'yla ilişkilendiriliyor.

İngiltere'de yoksulluğa bağlı kanser ölümlerinin neredeyse yarısı akciğer kanserinden kaynaklanıyor.

“Rakamlar şok edici”

Euronews’in aktardığına göre, Cancer Research UK'nin politika ve enformasyondan sorumlu yöneticisi Ian Walker yaptığı açıklamada "Bu rakamlar şok edici ve kabul edilemez" dedi.

Eşitsizlikler, kanser riskleri, teşhis ve tıbbi bakımdaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Belirli sağlık sorunlarının daha yaygın olması, tedavi seçeneklerini sınırlayabilir ve hayatta kalma olasılıklarını azaltabilir.

Bu yükün büyük bir kısmı iki temel kanser risk faktöründen kaynaklanmakta: Sigara ve obezite.

Rapora göre, ülkenin en yoksul bölgelerinde sigara içme oranları üç kat daha yüksek, buralarda yaşayanların yaklaşık yüzde 40'ı ise obez.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşa göre, yeşil alanlara ve sağlıklı gıdalara erişim eksikliği, İngiltere'deki düşük gelirli insanların sağlıklı bir kiloyu korumasını zorlaştırabilir.

Teşhis daha uzun sürüyor

Tıbbi bakımla ilgili zorluklar, bu sorunları daha da derinleştiriyor. Analiz, daha yoksul bölgelerdeki insanların kanser teşhisi almasının daha uzun sürdüğünü ve belirli kanserler için kemoterapi veya ameliyat alma olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, yenilikçi tedavilerin sunulma olasılığı da daha düşük.

Walker, "Daha yoksun bölgelerden gelen insanlara çok geç teşhis konuluyor" dedi.

Erken teşhis, kanser hastalarının tedaviye daha erken başlamalarını sağlayarak hayatta kalma ihtimallerini artırabilir.

Ancak İngiltere'de yoksul bölgelerdeki insanlar, kanser şüphesiyle acil bir sevk aldıktan sonra tedaviye başlamak için genellikle daha uzun süre bekliyor. Bu süre 104 gün -3,5 ay- ya da daha uzun olabilir.

Yardım kuruluşu, İngiliz hükümetine, sigarayı bırakma programları gibi yüksek ihtiyaçlı bölgelerde kanser ve önleme hizmetleri için finansmanı destekleme çağrısında bulundu. Ayrıca hedefe yönelik akciğer taramalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Walker, "Kanseri yenmek herkes için yenmek anlamına gelmelidir" dedi.