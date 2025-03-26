Sanovel epilepsiyle mücadelede dikkatleri mor noktaya çekiyor

Mor Nokta projesi ile epilepsi hastalığına ve epilepsi hastalarının, yaşamın her alanında karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Sanovel, ses getirecek yeni projesi için start verdi. Türkiye genelindeki sağlık profesyonelleriyle toplum arasında destek zinciri oluşturan Sanovel, Mor Nokta gönüllüleriyle sokaktan sosyal medyaya, eczanelerden hastanelere kadar birçok alanda epilepsi farkındalığını artırmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Epilepsiyle mücadele için seferberlik başlatıldı

Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon epilepsi hastasının varlığına işaret eden ve farkındalık alarmı veren Mor Nokta projesine Türkiye’nin dört bir yanından katılım bekleniyor. Sağlık profesyonellerinin de katkılarıyla şimdiden adını duyuran gönüllülük çalışması, kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında sokağın nabzını tutan Mor Nokta ekibi ise vatandaşa uzattığı mor mikrofonla, farkındalığın ve epilepsi bilincinin yaygınlaşmasının önemini vurguluyor. “Epilepsi ile mücadeleye bir noktadan başlamak gerek” diyerek açılan Mornokta.tr’ye doğudan batıya farklı şehirlerden katılımcıların yoğun ilgisi bekleniyor. Epilepsiyle ilgili ciddi önyargıların olduğuna ve hastalığın yeterince anlaşılmadığına dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, “Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkilemektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 800-850 bin epilepsi hastası olduğu tahmin ediliyor. Hastalık, erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülüyor. Epilepsi nöbetleri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte, çocukluk ve yaşlılık döneminde daha sık görülüyor. Epilepsinin, hastaların yaşamında neden olduğu olumsuzluklar göz ardı edilemez. Hastalar, günümüzde hala nöbetlerin yol açtığı risklerin yanı sıra toplumsal önyargılarla ve damgalanma ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple hastalığın doğru yönetimi kadar epilepsiye yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmaları da hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor” dedi.

Doğru müdahale hayat kurtarır

Epilepsi tanısı ve tedavisine başlama konusunda, hasta ve yakınlarının ciddi bir direncinin söz konusu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ömer Karadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastanın kendisinde, ailesinde ve toplumun genelindeki önyargıları ortadan kaldırabilmek için herkes elini taşın altına koymalıdır. Epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Uygun ilaçların yeterli dozlarda kullanılması ile hastaların %75 - 80'inde nöbetler kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca ilaç tedavisine dirençli vakalarda cerrahi ve yeni girişimsel tedavi yöntemleri de başarıyla uygulanmaktadır. Son yıllarda, genetik araştırmalardaki ve görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler ile kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları kullanılarak ilaç tedavisine dirençli hastaların tedavisinde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir” diyerek nöbet anında ilk müdahalenin önemine de dikkat çekti.

“Nöbet anında doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını unutmamak lazım. Bu durumda ilk yapılması gereken, hastanın öncelikle güvenli bir yere alıp yatırılmasıdır." diyen Karadaş, "Nöbet geçiren hastanın hareketleri engellenmeye çalışılmamalı ve nöbet esnasında yaralanmaya neden olabilecek keskin-sert cisimlerden hasta uzaklaştırılmalıdır. Sağa ya da sola yatırılması gereken hastanın tükürüğünün akması sağlanmalı ve solunum yolu açık tutulmalıdır. Nöbet 5 dakikadan uzun sürüyor ya da tamamen sonlanmadan tekrar nöbet başlıyorsa hızlıca 112 aranmalı, hastanın en yakın sağlık merkezine ulaştırılması sağlanmalıdır.” dedi.

Bahadır Kıncal: Farkındalık hepimize emanet

Sanovel Satış & Pazarlama Direktörü Bahadır Kıncal ise Mor Gün’ün önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

Sanovel olarak, tüm faaliyetlerimizi çevreye ve topluma saygı çerçevesinde yürütüyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmeyi en temel görevimiz olarak görüyoruz. Aynı yaklaşımla bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk ve farkındalık projesine imzamızı attık. Sanovel’in koşulsuz desteğiyle gerçekleşen Mor Nokta projesiyle bu kez “epilepside farkındalık hepimize emanet” diyoruz. Epilepsiyle mücadelemize ülkemizin dört bir yanından destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu topraklarda doğan ve bu toprakların gücünden beslenen Sanovel olarak, insana ve insan yaşamına değer katacak faaliyetlerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

Epilepsi nöbetlerini tetikleyebilen faktörler

• Uykusuzluk

• Stres

• Alkol ve madde kullanımı

• Parlak ışıklar

• Hormonal değişiklikler

Alınabilecek önlemler

• Düzenli uyku alışkanlığı edinmek

• Stres yönetimi teknikleri kullanmak

• Alkol ve uyarıcı maddelerden kaçınmak

• Fotosensitif epilepsisi olanlar için önlemler almak

• Sağlıklı yaşam tarzı benimsemek

• Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterli sıvı almak