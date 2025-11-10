Santral Diş Polikliniği, sağlık turizminde büyümeyi hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Diş hekimi Dt. Emre Öztürk tarafından kurulan Santral Diş Polikliniği, 5 yıllık butik klinik tecrübesinin ardından büyüme kararı alarak 700 metrekarelik yeni merkezinde hizmet vermeye başladı. Teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken poliklinik, hem yerli hastalara hem de uluslararası sağlık turizmine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Yeni yerinde 8 ünit ile hizmet sunan Santral Diş Polikliniği’nin hedefi, kısa sürede 10 hekim ve 12 personelden oluşan 22 kişilik uzman kadroya ulaşmak. Dt. Emre Öztürk, artan hasta potansiyeline yanıt verebilmek için bu yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeni polikliniğimizde tüm diş tedavi süreçlerini tek çatı altında yönetiyoruz. Son teknoloji tomografi cihazları, dijital tarayıcılar ve kazıyıcı sistemlerle donatılmış bir yapı kurduk. Kendi laboratuvarımızda üretim yaparak süreçleri hızlandırıyor ve kaliteyi kontrol altında tutuyoruz” dedi. Ekim ayı itibariyle yeni yerinde hasta kabulüne başlayan Santral Diş Polikliniği, önümüzdeki iki yıl içinde ikinci bir poliklinik açmayı planlıyor.

Avrupa pazarlarına odaklanacak

Dt. Öztürk, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında sunduğu kalite ve fiyat avantajına dikkat çekerek, uluslararası pazarlarda büyüme hedeflerini şöyle anlattı: “Yeni yerimizde sağlık turizmine yönelik belgelendirme sürecimizi tamamlıyoruz. Belgeler alındıktan sonra İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarına odaklanacağız. Yurt dışındaki fuarlara katılarak resmi yolla hasta kabulü gerçekleştireceğiz. Bursa’da konaklama ve ulaşımı kapsayan VİP hizmetli tedavi paketleri planlıyoruz.” Santral Diş Polikliniği olarak sağlık turizmini Bursa’nın ekonomik büyüme dinamiklerinden biri olarak gördüklerini belirten Öztürk, hem kentin turizm potansiyeline katkı sunmayı hem de Türkiye’nin sağlık alanındaki güçlü konumunu uluslararası ölçekte tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Dt. Öztürk, Türkiye’nin dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduğunu da vurgu yaparak, “Kullanılan tüm malzemeler Avrupa standartlarında, ancak fiyatlarımız küresel ortalamanın oldukça altında. Bu da Türkiye’yi sağlık turizmi açısından cazip hale getiriyor” diye konuştu.