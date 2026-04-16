SEM Biotech ile yüksek teknoloji Biyoteknoloji Üretim Üssü kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar nedeniyle katılamadığı açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Musab Gülaçar, “Bugün önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Dünkü menfur saldırıdan ötürü bir program değişikliği oldu. Biraz dünkü olayla da ilişkilendirirsek fabrikalar gençlerimiz için hem bir iş kaynağı hem de bir yol gösterici. İnşallah bu tip projelerin daha fazlasını ülkemizde her bölgede görürüz. Yavuz Bey ve ekibini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"İhracatta Türkiye’ye önemli fırsatlar yaratacak"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminde önemli bir eşik aştığına dikkat çekerek, “SEM Biotech’in hayata geçirdiği bu yatırım, yalnızca bir üretim tesisi değil; aynı zamanda Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim vizyonunun somut bir göstergesi. Bu tür ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve dünyaya sunulması, hem teknik kapasitemizin hem de insan kaynağımızın ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Ülkemizin, işine tutkuyla bağlı, yüksek teknolojiye odaklanan firmalara ihtiyacı var. SEM Biotech’in bu alandaki başarısının, Türkiye’ye önemli ihracat fırsatları kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Silivri Belediye Baskanı Bora Balcıoğlu ise; "Silivri temiz sağlık teknolojilerinin merkezi olmak yolunda hızla ilerliyor ve Sem Biotech bunun en önemli köşe taşlarından biri olacak." dedi.

Ayrıca İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da söz konusu yatırımın ihracat potansiyeline vurgu yaparak, “İki gün önce bu göreve seçildim. İlk ziyaretimi ve fabrika açılışını bu tür yüksek biyoteknoloji üreten bir dostumun tesisinde yapmak büyük mutluluk. Sağlık teknolojileri alanında gerçekleştirilen bu stratejik yatırımı son derece kıymetli buluyoruz. SEM Biotech’in üretim yaklaşımının ihracat odaklı olması, ülkemiz adına önemli bir kazanım. İKMİB olarak biz de bu sürecin ihracat ayağında her türlü desteği vermeye hazırız. Yüksek kaliteli, yenilikçi biyoteknoloji ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtılması ve güçlü bir şekilde konumlandırılması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yavuz Eroğlu: Dünyaya sağlık teknolojisi ihraç edecek bir üs kurduk

SEM Grup ve SEM Biotech Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise yatırımla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Vakumlu kan tüpleri, doğru teşhis ve isabetli tanının temelini oluşturan; kapalı sistem yapısıyla güvenliği artıran ve kontaminasyon riskini azaltan kritik sağlık ürünleri arasında yer almaktadır. Pandemi döneminde bu ürünün tedarikine dair Avrupa ülkelerinde yaşanan sıkıntılar, sağlıkta milli tedarik zincirinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yatırım bizim için sadece bir üretim tesisi değil; Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde dünyaya açılan kapısıdır. Biz burada yalnızca iç pazarı karşılayacak bir üretim kurmadık; Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yüksek kalite standartlarında biyoteknoloji ürünleri ihraç edecek bir üretim üssü kurduk. Hedefimiz, bugün bu alanda dünya lideri olan firmalarla rekabet eden, hatta birçok alanda onları geride bırakan bir teknoloji geliştirmek. Bu yatırımla birlikte Türkiye’nin medikal alanda ithalat bağımlılığını azaltırken, aynı zamanda yüksek katma değerli ihracatını artıracak bir dönüşümün parçası olacağız. Bu bizim için bir başlangıç. Sağlık teknolojileri alanındaki yatırımlarımız artarak devam edecek.”

20 milyon dolarlık yüksek teknoloji yatırım

SEM Biotech tesisi; 20.000 m² kapalı alan, 2.000 m² ISO 8 temiz oda, yıllık 400 milyon adet üretim kapasitesi ve OECD sınıflamasına göre yüksek teknoloji üretim altyapısı ile Türkiye’nin bu alandaki en ileri üretim merkezlerinden biri olarak konumlanıyor.

Tesis aynı zamanda:

Dünya’nın en hızlı üretim hatlarından birine sahip.

Her bir makine 1 saniyede 9 tüp üretim kapasitesi ile global ölçekte en üst segmentte yer alıyor.

İsviçre kalıp teknolojisi, Kanada makine altyapısı, Japon jel teknolojisi ve Alman kimyasal know-how’ı ile entegre üretim yapıyor.

Türkiye ithalatçıdan ihracatçıya dönüşüyor

Türkiye’de yıllık yüz milyonlarca adet kan tüpü tüketilirken, bu ihtiyacın büyük bölümü bugüne kadar ithalatla karşılanıyordu. SEM Biotech yatırımı ile; ithalat önemli ölçüde azalacak, Türkiye yüksek kaliteli kan tüpü üretiminde yerli üretim gücü kazanacak ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihracat yapılacak.

2 milyar dolarlık küresel pazarda Türkiye hamlesi

Küresel vakumlu kan tüpü pazarı:

2 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip,

Sürekli büyüyen bir sağlık teknolojisi segmenti ve

Avrupa ağırlıklı yüksek kalite talebi bulunan bir pazar.

Bu yatırım, Türkiye’nin; yüksek katma değerli üretimde derinleşmesini, sağlık teknolojilerinde ihracatçı ülke konumuna geçmesini ve bölgesel üretim üssü olmasını sağlayacak.

Sağlıkta stratejik bağımsızlık ve teknolojik sıçrama

SEM Biotech yatırımı; pandemi ve küresel krizlerde ortaya çıkan tedarik risklerine çözüm, kritik medikal ürünlerde yerli üretim kapasitesi, sağlıkta milli tedarik zinciri ve yüksek teknoloji üretim dönüşümü açısından Türkiye için stratejik bir eşik anlamı taşıyor.