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SGK duyurdu: Tıbbi cihaz bedelleri ile bakım onarım masraflarını karşılıyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tıbbi cihazlarla ilgili açıklama yaptı. SGK’nın yayınladığı duyuruda “Tıbbi cihaz bedelleri ile bakım onarım masraflarını karşılıyoruz” denildi.

Haber Merkezi
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SGK duyurdu: Tıbbi cihaz bedelleri ile bakım onarım masraflarını karşılıyoruz
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tıbbi cihazlarla ilgili sosyal medya hesabından duyuru paylaştı.

SGK’nın açıklaması şu şekilde:  

“Kurumca iade alınan tıbbi cihaz bedellerini, sağlık kurulu raporu ve reçete ile il müdürlüklerimize başvurmanız halinde ödüyoruz. Garanti süresi sonunda ise bakım onarım masraflarının tamamını karşılıyoruz.”

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