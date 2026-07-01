SGK muayene katılım paylarını güncelledi: Muayene ücretlerine zam geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan muayene katılım paylarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 50 TL olarak uygulanacak.

Muayene katılım payları 90 TL ile 100 TL arasında değişecek

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde muayene katılım payı 90 TL olarak belirlendi.

Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, ayrıca ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 100 TL olacak.

Aile hekimi sevkiyle yüzde 50 indirim

Düzenlemeyle birlikte aile hekimlerinin sevkiyle gerçekleştirilen muayenelerde katılım payının yüzde 50 indirimli tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlar daha düşük katılım payı ödeyecek.

Tebliğde ayrıca ilgili maddede yer alan "5" ibaresi "30" olarak değiştirildi. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.