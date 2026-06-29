SGK'dan ilaç fiyatları, SMA kriterleri ve geri ödeme listelerinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) kapsamlı değişikliklere gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle ilaç bedelleri, geri ödeme esasları, SMA tedavisine ilişkin kriterler ve evde sunulan sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok uygulama yeniden düzenlendi.

Fiyatlar revize edildi, yeni ilaçlar eklendi

Yeni düzenleme kapsamında SUT'un EK-4/C ilaç listesinde yer alan çok sayıda ilacın fiyatı revize edildi. Bazı ilaçların barkod ve isim bilgileri değiştirilirken, maliyet gerekçesiyle listeden çıkarılan ürünlerin yerine yeni ilaçlar eklendi.

Nusinersen ve Risdiplam için yeni geri ödeme şartları

SUT'ta yer alan "Spinal Musküler Atrofi hastalığında nusinersen sodyum ve risdiplam kullanım ilkeleri" başlıklı maddede de değişiklik yapıldı. Böylece SMA hastalarının söz konusu tedavilere erişiminde uygulanacak kullanım ve geri ödeme kriterleri yeniden düzenlendi.

SUT’a yeni tıbbi işlemler eklendi

Kararla birlikte Hizmet Başı İşlem Puan Listesi ile Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi'ne çeşitli yeni işlemler eklendi. Bunlar arasında sezaryen sonrası vajinal doğum, polisomnografi ve çoklu uyku latansı testi, tanısal kolanjioskopi, biyopsi, taş çıkarılması ve lazer litotripsi, Actinyum-225 PSMA tedavisi, kemik mineral yoğunluğu ölçümü, bronkoskopik kriyobiyopsi, endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal kriyobiyopsi, bronşiyal termoplasti, kardiyopulmoner egzersiz testi, ekshale nitrik oksit testi, pulsed field ablasyon ve rezidü sistik güdük eksizyonu yer aldı.

Evde sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Düzenlemeyle evde sağlık hizmetleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, seans süreleri, sağlık kurulu raporu şartları ile geri ödeme kuralları da yeniden belirlendi.

Ayrıca kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ile omurga cerrahisinde kullanılan çok sayıda tıbbi malzemenin geri ödeme fiyatları güncellendi. Kararın bazı hükümleri Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, bazı düzenlemeler ise tebliğde belirtilen tarihlerde uygulanmaya başlanacak.