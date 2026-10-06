Sibirya’daki gizemli zatürrede yeni gelişme: Temaslılarda COVID-19 ve rinovirüs çıktı

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde çalışan ve zatürre teşhisi konulan kadınla ilgili yeni açıklama yaptı.

Temaslılarda 2 COVID-19, 2 rinovirüs vakası

Rospotrebnadzor, hastayla temas eden kişilerin yüzde 60’ının gözlem süresinin tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, temaslılar arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasının tespit edildiği belirtildi.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonlarının görülme sıklığının epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedildi. Vaka seviyesinin uzun yıllar ortalamasıyla uyumlu seyrettiği ifade edildi.

“İrkutsk’ta epidemiyolojik durum sakin”

İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyonu vakasının kayıtlara geçtiği aktarıldı. Son iki haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişiklik yaşanmadığı belirtilen açıklamada, “Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin.” ifadesine yer verildi.

Rospotrebnadzor, bir gün önce İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” teşhisi konulduğunu duyurmuş ve özel önlemler alındığını açıklamıştı.

“Akciğer vebası” iddiası gündeme gelmişti

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev de 2 Ekim’de, bölgede yaşayan bir kişide “özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi” bulunduğuna ilişkin bilgilerin ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurmuştu.

Öte yandan bazı Telegram kanallarında, Veba ile Mücadele Enstitüsünde çalışan kişinin “akciğer vebası” nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak Rospotrebnadzor’un son açıklamasında bu yönde bir doğrulama yapılmadı.