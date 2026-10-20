Sürekli üşüyor ve halsiz hissediyorsanız sebebi iyot eksikliği olabilir

Günlük yaşamda karşılaşılan yorgunluk, halsizlik, üşüme ve kilo değişiklikleri, tiroit fonksiyonlarındaki değişimlerle ilişkili olabiliyor. Bu sorunlara yol açabilen nedenlerden biri de yetersiz iyot alımı. 21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Erdem Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Nubar Rasulova, iyot eksikliğinin yetişkinlerde gözden kaçabildiğini, belirtilerin doğru değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Yorgunluk ve üşüme problemini önemseyin

Uzm. Dr. Nubar Rasulova, “İyot eksikliği yalnızca çocukluk döneminde görülen bir sorun değil; yetişkinlerde de yetersiz iyot alımı gözden kaçabiliyor. Yorgunluk, üşüme, kilo değişiklikleri ve halsizlik gibi belirtiler tiroit fonksiyonlarındaki değişimlerle ilişkili olabilir. Ancak bu belirtiler tek başına iyot eksikliğini göstermez.

Bu nedenle gerekli durumlarda hekim değerlendirmesi yapılması önem taşıyor. Özellikle gebelik döneminde ciddi iyot eksikliği, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor” dedi.

İyot takviyelerini bilinçsizce kullanmayın

Gebelerin, emziren kadınların ve iyot içeren besinleri sınırlı tüketen kişilerin iyot eksikliği açısından daha fazla risk altında olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Rasulova, “Yeterli iyot alımı için iyotlu tuzun tercih edilmesi; balık ve diğer deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta gibi besinlerin dengeli beslenme düzeninde yer alması önem taşıyor. Ancak iyotlu tuz kullanmak, günlük tuz tüketimini artırmak gerektiği anlamına gelmiyor. Ayrıca iyot takviyelerinin bilinçsiz kullanımı da tiroit sağlığını olumsuz etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Rasulova, iyot eksikliğinin önlenmesinde dengeli beslenmenin ve gerektiğinde uzman değerlendirmesinin önemine dikkat çekti