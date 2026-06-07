Target’tan geri çağrılan bebek mendilleriyle ilgili yeni açıklama: Türkiye’de satışa sunulmadı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Target'ta satılan bazı "Up & Up" markalı bebek ıslak mendillerinin geri çağrıldığı yönündeki haberlerin ardından üretici firma Sapro Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.'den açıklama geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, haberlere konu olan uygunsuzluğun 2026 Ocak ayında üretilen tek bir ürün çeşidinde ve yalnızca bir partide gözlemlendiği belirtildi.

İncelemeler sonucunda sorunun üretim aşamasından kaynaklanabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, ilgili ürünlerin hızlı bir şekilde gönüllü olarak geri çekildiği ifade edildi.

Sapro, söz konusu ürünlerin müşteriye özel olarak tahsis edilen tek bir üretim hattında üretildiğini ve tamamının ABD'de faaliyet gösteren Target'a ihraç edildiğini bildirdi. Bu nedenle ürünlerin Türkiye pazarında satışa sunulmadığı vurgulandı.

Açıklamada, uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından ilgili üretim hattında gerekli önlem ve tedbirlerin hızla alındığı, üretimin ise şubat ayı itibarıyla yeniden başladığı kaydedildi. Şirket, üretim ve kalite kontrol süreçleri kapsamında analiz edilen diğer partilerde sağlık açısından risk oluşturabilecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

Firma ayrıca, ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlarında rutin testlerin sürdürüldüğünü, geri çağırmaya konu olan "Up & Up" ürünlerinin de yeniden analiz edildiğini açıkladı. Devam eden doğrulama testlerinin sonuçları çıkana kadar ilgili ürünler için bekletme kararı alındığı ifade edildi.

Sapro açıklamasında, kalite, güvenlik ve müşteri memnuniyetinin öncelikleri olmaya devam ettiğini belirterek, üretim süreçlerinde ek kalite kontrol adımları uygulayacaklarını ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini bildirdi.

İşte açıklamanın tamamı:

"Kamuoyunun bilgisine;

ABD’de faaliyet gösteren perakende zinciri Target’ta satışa sunulan ve tarafımızca üretilen “Up & Up” markalı bebek ıslak mendillerinin gönüllü geri çağırma kararı haberine istinaden kurumumuza açıklama yapma hakkı doğmuştur.

Haberde bahsedilen uygunsuzluk 2026 Ocak ayında üretilmiş olan sadece bir cins üründe ve bir partide gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelerin ardından, bu sorunun üretim aşamasından kaynaklanabileceği öngörülerek ürünler hızlı bir şekilde gönüllü olarak geri çekilmiştir.

Söz konusu ürünler, müşterimize özel olarak tahsis edilmiş olan tek bir hatta üretilmiş ve ürünlerin tamamı yurt dışına, Target’a ihraç edilmiştir. Dolayısıyla ürünler ülkemizde satışa sunulmamıştır.

Uygunsuzluğun tespit edilmesine paralel olarak ilgili üretim hattında gerekli önlem ve tedbirler süratle alınmış ve şubat ayı itibarıyla üretime devam edilmiştir. Diğer yandan; üretim ve kalite kontrol gereği tarafımızca üretilen tüm partiler analiz edilmiş ve sağlık açısından sorun yaratabilecek herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır.

Ürünlerimiz, Türkiye’nin kendi alanında en fazla Ar-Ge yatırımı yapan firmalarından biri olan şirketimizin son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarımızda test edilmektedir.

Rutin yapılan testlere ilaveten, üretilmiş olan 'Up & Up' ürünleri tekrar analize tabi tutulmaktadır. Bu ürünler hakkında devam eden doğrulama testlerinin sonuçları çıkana kadar bekletme kararı alınmıştır.

Kurulduğu günden bu yana kalite, güvenlik ve müşteri memnuniyetini en önemli öncelikleri olarak benimseyen şirketimiz, topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek her zaman şeffaflık ve güven ilkeleri doğrultusunda kararlar almaktadır.

SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. olarak üretim süreçlerinde ek kalite kontrol adımlarını uygulayarak müşteri sağlığını korumayı sürdüreceğiz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu ve her adımda şeffaflıkla bilgilendirme yapacağımızı vurgulamak isteriz.

Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.

Sapro A.Ş."