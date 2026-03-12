TEB Başkanı Demirci: "İlacım Nerede” uygulaması soruna neden olabilir

ANKARA (EKONOMİ)

İrfan Demirci yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda giderek daha sık dönemlerde bazı ilaçların bulunamadığını belirtti. Açıklamasında, “İlaç yoklukları artık ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir” ifadesine yer veren İrfan Demirci, “Çünkü ilacına ulaşamayan hasta için, hastasının ilacını bulamayan eczacı için ve tedaviyi planladığı şekilde sürdüremeyen hekim için bir ciddi bir sorundur.

Bugün ülkemizde karşı karşıya olduğumuz ilaç yokluklarının temel nedeni, mevcut ilaç fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuz hale gelmiş olmasıdır. Enflasyon, üretim maliyetleri ve küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında gerçekçi olmaktan uzaklaşan fiyatlandırma politikaları, bazı ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir biçimde sunulmasını zorlaştırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

İlacım Nerede uygulamasına eleştiri

TEB Başkanı Demirci, online bir uygulama ile hangi ilacın, hangi eczanede o anda bulunduğunun öğrenilebilmesini sağlayan Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan “İlacım Nerede” uygulamasını da eleştirdi. İlk bakışta bu uygulamanın ilaca erişim sağlayacak bilgiyi kolaylaştırma olarak değerlendirilebileceğini ancak bazı durumlarda fiili durum ile İlaç Takip Sistemi temelli verilerin tam eşgüdümlü olamayabileceğini belirten İrfan Demirci, bu tür uyumsuzlukların “ilaç eczanede var ama verilmedi” izlenimi oluşturacağı ve eczacı ile vatandaşın sorun yaşayabileceğini savundu.

Demirci, ilaca erişim sorunun temelinde ilaç fiyatlandırma mekanizması olduğunu belirterek, “İlaç yokluklarının kalıcı çözümü; ekonomik gelişmelere uyumlu, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ilaç politikasının hayata geçirilmesidir. Biran önce İlaç Fiyat Kararnamesi’nin sürüncemede bırakılmadan netleştirilmesi, Kararname’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, iskonto baremlerinin güncellenmesi, belki de sorunun temel çözüm noktası olacaktır” görüşünü belirtti.

İrfan Demirci yazılı açıklamasında “İlacım Nerede” uygulamasıyla ortaya çıkabilecek sorun alanlarına yönelik olarak,

• Eczane otomasyon sistemleri ile ‘İlaç Takip Sistemi’ arasındaki veri güncellemeleri anlık olmamaktadır. Bu nedenle kısa süreli kayıt uyumsuzlukları oluşabilir.

• Stok yetersizliği nedeniyle reçetede yazan ilacın bir kısmı hastaya verilmiş, kalan miktar verilene kadar reçete sonlandırılmadığı için ilaç sistemde görünmeye devam edebilir. maddelerini sıraladı.