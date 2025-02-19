TEİS’ten SGK’nın iğne ödemelerine tepki: Hastalar mağdur ediliyor

İğne ucu ve şeker ölçüm stripleri gibi ürünlere SGK’nın ödediği komik rakamların hastaları mağdur ettiğine değinen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

“150 lira fark alınıyor”

Saydan, “SGK, insülin iğne ucu, şeker ölçüm striplerine normal satış fiyatının çok altında ödeme yapıyor. Bu durum diyabet hastalarımızı mağdur ediyor. İnsülin iğne ucuna 54 lira ödeyen kurum, şeker ölçüm stripine de 57 lira ödüyor. Eczanelerimizde iğne uçlarından markasına göre ortalama 100 lira, şeker ölçüm striplerinde ise ortalama 150 lira fark alınıyor” dedi.

“Hastalar maddi anlamda zorlanıyor”

Saydan, hastaların maddi anlamda zorlandığını dikkat çekerek, “Bunun üzerine bir de yakın zamanda yüzde 542 oranda artan muayene ücretleri ile kurumun en ucuz ilacı ödediği için çıkan ilaç fiyat farkları eklenince hastalarımız maddi anlamda zorlanıyor. Aile hekimlerinde yazılan her bir kutu ilaç için vatandaşın ödediği rakam değişmedi, 3 kutu ilaca kadar 3 lira, sonrasında ise her bir kutu ilaç için bir lira ücret ekleniyor. SGK en kısa zamanda diyabet hastalarımızın eli ayağı olan bu malzemelerin fiyatlarını güncellemek zorunda. Diyabet hastalarımız tarafından insülin iğne uçları tek sefer kullanılıp atılmak zorundadır, lakin maddi imkansızlıklar sebebiyle bir iğne ucunun bir seferden fazla kullanıldığına eczanelerimizde şahit oluyoruz” dedi.

Saydan Şunları söyledi:

"Bilindiği üzere ülkemizde yıllardır disposible (bir seferlik) enjektör kullanılmaktadır. Mikrop bulaşını önlemesinden dolayı tek sefer kullanılıp sonra atılmak için yapılmış olan plastik disposable enjektörler en uygun olanıdır. Tam usulüne uygun olarak kaynatılmayan ve uygulama esnasında temizliğine dikkat edilmeyen enjektörlerle hastalık taşınabilmektedir."

9 yıldır SGK 17 kuruş ödüyor

Saydan, SGK’nın fiyat düzeltmesi yapması gerektiğine dikkat çekerek çağrıda bulundu:

“Defalarca sendika olarak kuruma iletmemize ve imzalanan ilaç temin protokolünde “enjektör bedeli her yıl kurumca belirlenir “denilmesine rağmen 14.07.2016 tarihinden beridir yani 9 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarımızın enjektabl ilaçları için verdiğimiz enjektörlere sadece 17 kuruş ödemektedir. Enjektörlerin fiyatları 3 lira civarındadır. 17 kuruş fiyattan ülkemizde hiçbir şey kalmadığı halde kurum tarafından fiyat düzeltmesi yapılmıyor. TEİS olarak Kurum’a tekrar sesleniyoruz; Ülkemizde 17 kuruşa verilen hiçbir şey kalmadı. Artık çok düşük kalan bu rakamın düzeltilmesi, ayrıca diyabet hastalarımızın iğne uçları ve stripleri için ödenen tutarların da hastalarımızı mağdur etmeyecek seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir.”