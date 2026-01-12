TFTR’den Ankara’ya stratejik çıkarma

TFTR heyeti, Anıtkabir ziyaretiyle programına başlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı.

Heyet, TBMM’de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile bir araya gelerek Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanının sahadaki ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

“Rehabilitasyon güçlenirse sağlık turizmi derinleşir”

TFTR yönetimi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek rehabilitasyonun sağlık sistemi içindeki stratejik rolünü, hasta erişimini, multidisipliner yaklaşımın güçlendirilmesini ve FTR’nin sağlık turizmindeki yükselen potansiyelini ele aldı. TFTR yönetimi, rehabilitasyonun güçlenmesi ile sağlık turizminin güçleneceği mesajını paylaştı.

Heyet ayrıca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu ile de rehabilitasyon hizmetlerinin gelişim perspektifini ele aldı.

“Rehabilitasyon güçlenirse, sağlık sistemi kazanır”

TFTR Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, sadece tedavi değil; bireyin günlük yaşama katılımını ve işlevselliğini artıran bütüncül bir sağlık hizmetidir. Rehabilitasyonun güçlendirilmesi, hasta erişimini artırır; multidisipliner yaklaşımı yaygınlaştırır ve hizmet standartlarını yükseltir.” dedi.

Erdem, TFTR’nin bilimsel yaklaşım ve kamu yararı temelinde kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.