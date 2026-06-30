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Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla tedavi altına alınan 10 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Vücutlarına kene yapışması sonrası farklı tarihlerde hastaneye başvuran hastalar, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde tedavi altında tutuluyor.

Haber Merkezi
AA
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Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 10 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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