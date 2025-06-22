  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Takip Et

Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören beş çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Takip Et

Tokat''ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı.

Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybettiElazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybettiSağlık
Bakan Memişoğlu'ndan KKKA için aşı açıklaması: Çalışma yapıyoruzBakan Memişoğlu'ndan KKKA için aşı açıklaması: Çalışma yapıyoruzGündem
Sağlık
Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybetti
Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybetti
e-Nabız'a yeni özellikler eklendi
e-Nabız'a yeni özellikler eklendi
Kene mevsimi başladı, sağlam Defans göreve hazır
Kene mevsimi başladı, sağlam Defans göreve hazır
Son altı ayda kene ısırması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti
Son altı ayda kene ısırması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti
Kilo ölçümünde rekor katılım: Kadınlar obezitede, erkekler fazla kiloda önde
Kilo ölçümünde rekor katılım: Kadınlar obezitede, erkekler fazla kiloda önde
SGK duyurdu: Tıbbi cihaz bedelleri ile bakım onarım masraflarını karşılıyoruz
SGK duyurdu: Tıbbi cihaz bedelleri ile bakım onarım masraflarını karşılıyoruz