Tüketici Derneği'nden bakanlığa çağrı: Çin tuzu yasaklansın!

Gıda sektöründe özellikle paketlenmiş ürünlerde yaygın olarak kullanılan monosodyum glutamat (MSG), hamburger, hazır köfte, et suyu tabletleri ve daha birçok üründe bulunuyor. ABD dahil 50'den fazla ülkede üretimi kısıtlanan veya yasaklanan bu katkı maddesi, Türkiye’de de tartışmalara neden oluyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜHAK Genel Başkanı Eyyüp Demirel, MSG'nin bağımlılık yapıcı etkileri olduğuna ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, yasaklanmasını talep etti. Bilimsel araştırmaların MSG’nin Alzheimer, Parkinson, diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa katkıda bulunduğunu gösterdiğini belirten Demirel, bu katkı maddesinin yasaklanması için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne resmi başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Ürünün bağımlılık yaptığını söyleyen Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Çin tuzu, Çin'de yosunların toplanmasıyla birlikte elde edilen bir ürün. Bunu Çin'deki bir bilim adamı bulmuştur. Bildiğimiz gibi tatlı, acı, ekşi ve tuzlu olarak 4 tat var, 5'inci tat olarak da Çin tuzu literatürümüze girmiştir 1985 yılında. Çin tuzu yemeklere lezzet katıyor ve şu anda bütün restoranlarda, kafelerde ve bütün ambalajlanmış ürünlerde kullanılıyor. Bir haftada alışkanlık yapabiliyor.

Depresyona neden oluyor

Kullanıldıkça evde yemeklerimizi yediğimiz zaman sanki evdeki yemeklerimiz yenebilecek, daha tatlı, daha ekşi, lezzetli değilmiş gibi hissettiriyor. Genelde insanlar hep daha değişik yerlere yöneliyorlar. İşte o beşinci tat dediğimiz damak zevkinden alıyorlar. Çin tuzu aşağı yukarı çocuklarda belli yaş grubunun altındakilerde ve 50 yaş grubunun üzerindekilerde depresyona sebep oluyor. Beyinde bir tahribata neden olabiliyor. Böbrek hastalıklarında, kalp hastalıklarında, parkinson ve Alzheimer, sağlıkla ilgili sayabileceğimiz bir sürü örnekleri var. Bu ürün bağımlılık yapıyor. Yani bir hafta yediğiniz zaman evinizdeki yemekleri yemek istemiyorsunuz. Hep o lezzeti arıyorsunuz.

50 ülkede yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 50 ülkede bunlar yasaklanmıştır. Vatandaşlar özellikle doğal ürünleri tercih etsinler. Kendi evlerinde, kendi mutfaklarında bildikleri ürünleri yesinler. Görmedikleri, bilmedikleri ürünleri yemesinler. Tüketiciler Birliği Federasyonu olarak Çin tuzunun yasaklanmasıyla ilgili Tarım Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Genel Müdürlüğü'ne resmi müracaatımızı yaptık. Bunun yasaklanmasını istiyoruz. Bu konuda yayınlanan bilimsel makalelerin desteklenerek, bu konunun mümkün olduğunca aza indirilmesini istiyoruz."