Prof. Dr. M. Necmettin Pamir “altın nöron ödülü” aldı

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Türk beyin cerrahisi, uluslararası alanda iki önemli başarıya imza attı. Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından Golden Neuron Award (Altın Nöron Ödülü) ile ödüllendirildi.

Beyin cerrahisi alanında uluslararası düzeyde önemli bir bilimsel platform olan Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından iki yılda bir verilen bu ödül, alanında öne çıkan ve beyin cerrahisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilim insanlarına takdim ediliyor.

“Bilime ve insanlığa katkı yapmaktan gurur duyuyoruz”

Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından ödül verilen Prof. Dr. Necmettin Pamir şunları söyledi: “Bir hekim ve bir bilim insanı olarak evrensel bilime ve insanlığa katkı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül, Türk beyin cerrahisinin uluslararası alandaki başarısının da onaylanmasıdır. Bu yönüyle ülkemiz adına mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim.”

Dünya beyin cerrahisinin önemli isimleri bu ödülü aldı

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, “Golden Neuron Award”ın sahibi olan ikinci Türk beyin cerrahı oldu. 2007 yılında verilen ilk ödülün sahibi ise modern beyin cerrahisinin öncü isimlerinden Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil olmuştu.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve Prof. Dr. Necmettin Pamir’e verilen “Golden Neuron Award”ın diğer sahipleri ise ABD, Kanada, Almanya, Japonya’dan beyin cerrahisi alanında önde gelen bilim insanları oldu.

Prof. Dr. Koray Özduman’a uluslararası görev

Türk beyin cerrahisi adına bir diğer önemli gelişme de Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi’nin yönetiminde gerçekleşti. Prof. Dr. Koray Özduman, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi Genel Sekreteri seçildi.

Prof. Dr. Özduman’ın bu göreve seçilmesiyle Türkiye’den bir bilim insanı, dünya beyin cerrahisinin seçkin isimlerini bir araya getiren Akademi’nin yönetiminde önemli bir sorumluluk üstlenmiş oldu.