Türk biyoteknoloji girişimcisi Oğuzhan Atay'ın ABD'de başarılı halka arzı!

Forbes’un haberine göre, Stanford Üniversitesi’nde sistem biyolojisi alanında doktora yapan Türk girişimci Oğuzhan Atay, 2016 yılında BillionToOne’ı kurdu. Amacı; orak hücre anemisi ve kistik fibrozis gibi yaygın hastalıklar için, kan örneğiyle yapılan genetik testler geliştirmekti.

Şirket Nasdaq borsasında halka açıldı ve yatırımcı ilgisinin artmasıyla halka arzda 273 milyon dolar topladı. İlk işlem gününün sonunda hisse fiyatı 60 dolardan 109 dolara yükseldi ve şirketin piyasa değeri 5,8 milyar dolar oldu.

Bu başarı, özellikle ABD’de federal hükümetin kapalı olduğu bir dönemde, tıbbi tanı sektöründe nadir görülen başarılı halka arzlardan biri olarak öne çıktı.

Genetik testlerden 1 yılda 209 milyon dolar

Şirket, ilk yıllarında sadece doğum öncesi kan testleriyle faaliyet gösterirken, daha sonra kanser testlerine de geçti. Halka arz izahnamesine göre, BillionToOne, 30 Haziran 2025 itibarıyla son 12 ayda 508 bin genetik testten 209 milyon dolar gelir elde etti.

Bu rakam, 2021’deki 8 milyon dolarlık gelirden tam 19 kat artışla geçen yıl 153 milyon dolara ulaşmıştı. Şirket hâlâ zarar açıklasa da bu zarar 2025’in ilk yarısında sadece 4 milyon dolara kadar geriledi.

Hisse fiyatının 109 dolar olurken, kurucu ve CEO Oğuzhan Atay’ın hisselerinin değeri de 335 milyon dolar civarında oldu. Kurucu ortak ve teknoloji direktörü David Tsao’nun payı ise yaklaşık 325 milyon dolar değerinde hesaplanıyor.

Atay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kurulduğumuzda yaptığımız tüm projeksiyonları aştık. Biz pazarı değiştirmeye ya da Kongre’yi ikna etmeye çalışmıyoruz. Riskimizi teknik tarafta alıyoruz — yani sadece ‘%5 daha iyi’ değil, gerçekten fark yaratan bir şey yapmak istiyoruz.”

Genetik riskleri tarıyor

Atay’a göre şirketin asıl potansiyeli, daha basit bir yöntemle kansere yönelik genleri arayan testlerde yatıyor. BillionToOne’ın geliştirdiği patentli teknoloji, insan genomundaki 3 milyar DNA harfi arasından tek bir DNA harfini bile tespit edebiliyor. Bu sayede, annenin kanından alınan küçük bir örnekle, bebekte ciddi bir genetik hastalık riski olup olmadığı anlaşılabiliyor.

Bu yöntemin, genetik bozuklukların tespiti için yapılan amniyosentez gibi klasik testlere göre çok daha basit ve risksiz olduğu belirtiliyor.

Sigorta şirketlerinin yüzde 70’iyle anlaşmalı

Atay (37) ve Tsao (36), işe önce orak hücre hastalığı ve beta talasemi testleriyle başladı.

2023’te kanser alanına geçtiler ve ilk olarak halihazırda kanser hastalarına yönelik testler geliştirdiler. Şirket şu anda, kanserin erken evrede tespitini mümkün kılacağını belirttiği yeni tanı ürünleri üzerinde çalışıyor.

Tanı (diagnostik) sektörü oldukça zorlu ve sermaye yoğun bir alan olarak görülüyor. 27 milyar dolar piyasa değerine sahip Natera gibi dev şirketler onlarca yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor.

Atay, “Başlangıçta gerçekten çok zordu” diyor. “Ne doktorlar bizi tanıyordu ne de sigorta şirketlerinin alanına girmiştik. Girdiğimiz her bölgede hem sayıca hem bütçe olarak eziliyorduk” diyor.

Covid-19 döneminde müşteri kazanmak için doktorlarla otoparklarda görüşüp, yurt dışından özel siparişle getirdiği maskeleri yanında götürmüş. Bugün ise BillionToOne, sigorta şirketlerinin yüzde 70’iyle anlaşmalı durumda.

İlk yatırımı 2019’da aldı

Şirketin ilk yatırımcılarından olan Civilization Ventures’ın yöneticisi Shahram Seyedin-Noor, Atay için şöyle diyor:

“Mütevazı biri ama tam anlamıyla bir savaşçı.”

BillionToOne, ilk yatırımını 2019’un Mart ayında 15 milyon dolar olarak aldı.

O tarihten bu yana Norwest ve Baillie Gifford gibi fonların katılımıyla toplamda 375 milyon dolara yakın yatırım topladı.

Atay, halka arzın yeni sermaye için değil, kurumsal yatırımcıları şirkete çekmek amacıyla yapıldığını söylüyor.

Şirketin halka arz izahnamesinde, mevcut genetik testlerinin hedeflediği pazarın 20 milyar dolar, geliştirilmekte olan yeni ürünlerle birlikte bu potansiyelin 100 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Atay’a göre, doğum öncesi testler önemli ama asıl heyecan verici alan kanserin erken teşhisi olurken, bu konuda şunları söylüyor:

“Şirketimiz açısından en büyük fırsat orada.”