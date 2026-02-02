Türk Eczacıları Birliği Başkanı Demirci: Sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek istiyoruz

Mehmet KAYA

ANKARA

Kasım 2025’te yapılan olağan kongresinde başkanlığa seçilen İrfan Demirci, Merkez Heyeti Üyelerinden bazılarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi.

Demirci, eczacıların birinci basamak sağlık hizmet sunumunda geniş bir alanda görev üstlenebileceğini ve buna hazır olduklarını vurgulayarak, “Biz eczacılar olarak, sağlık sistemi üzerindeki işte bu yükü hafifletmek istiyoruz. Çünkü gelişmiş ülke örneklerinde de görüldüğü gibi toplum eczaneleri, ilaç temin noktası olmanın ötesinde, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama, kronik hastalık izleme ve ilaç tedavisi yönetimi gibi alanlarda birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı ve ölçülebilir bir unsuru olacak kapasiteyi taşıyor” ifadesini kullandı.

Eczacıların geniş bir yelpazedeki sorunların, ekonomik koşullar ve eczacılıktaki istihdam dengesinin bozulmasından kaynaklandığını belirten Demirci, Türkiye’de 31 bin serbest eczacı olmasına karşılık, 25 bin 524 kişinin hali hazırda eczacılık fakültelerinde öğrenim gördüğünü vurgulayarak, “Genç meslektaşlarımızı istihdam anlamında zorlayan tablonun nedeni budur. Bu tablo, kontenjan planlamasının acilen uzun vadeli ve sorumlu biçimde yapılmasının zorunluluğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Halk için kaynağın artırılması ve yenilikçi ilaçlara erişim talep etti

Eczanelerin ekonomik koşullarında da zorluğa vurgu yapan İrfan Demirci, bunun ötesinde sağlık harcamalarında bireylere gelen ilave yükün de yüksek olmasına dikkat çekti.

İrfan Demirci şunları kaydetti:

“TÜİK’in sağlık harcamalarıyla ilgili açıkladığı rakamlara bakacak olursak, 2024 yılında toplam sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 89.6 artarak 2.3 trilyon TL’ye yükseldi. Ama burada dikkat çekici kısım şu; vatandaşın cebinden de sağlık harcamaları için 442.3 milyar TL çıktı. Yani toplam sağlık harcamaları içinde vatandaşın cepten ödediği tutar artarak, neredeyse yüzde 19’a kadar çıkmış. Bütçeden sağlığa ayrılan payın vatandaş lehine artırılması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Yani vatandaşın cepten yaptığı sağlık harcamalarının azaltılması için gereken önlemler alınsın diyoruz”

Demirci, OECD ülkeleri içinde ortalama kişi başı ilaç harcamasının 570 dolar olmasına karşılık, Türkiye’de bunun 131 dolar seviyesinde olduğunu, bunda Türkiye’ye yenilikçi ilaçların gelmemesinin de etkisi bulunduğunu belirterek, “Türkiye, Avrupa’nın çok gerisinde yer alıyor. Avrupa’da yenilikçi ilaçların ortalama erişim oranı yüzde 46 düzeyindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 3 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Kanser ilaçları özelinde bakıldığında bu tablo çok daha çarpıcı. Avrupa’da EMA onayı alan her iki kanser ilacından biri hastalara sunulabilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 4 düzeyinde” diye konuştu.

İlaç fiyatlandırma politikalarının değiştirilmesini talep ettiklerini tekrarlayan İrfan Demirci, ilaca erişim sorununun da bu kapsamda değerlendirilebileceğinin altını çizdi.