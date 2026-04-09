Türk Toraks Derneği’nden uyarı: Elektronik sigara DNA’yı da etkiliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Bir grup gazeteciye yazılı olarak bilgi veren Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Pazarlı Bostan, “Elektronik sigara akciğerlerin koruyucu bariyerini zayıflattığı gibi doğurganlık ve sperm kalitesine de doğrudan etkide bulunuyor. Bilimsel araştırmalarla bu sigara tüketimiyle sadece kendinize değil, çocuğunuza hatta torununuza zarar verdiğiniz ortaya çıktı. Elektronik sigara kullanımı, hücrelerin genetik bütünlüğünü doğrudan tehdit ederek hem akut DNA hasarına hem de gelecek nesillere aktarılabilecek kalıcı epigenetik değişikliklere yol açmaktadır” uyarısında bulundu.

Anne karnındaki bebeğin elektronik sigaraya maruz kalan erkek bebeklerin, ilerleyen yaşamlarında kısır olabileceğine dair bulgular olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Pınar Pazarlı Bostan, kadınlara etkisinin ise yumurtalık fonksiyonlarını bozma ve östrojen salgılanmasını azaltma, dolayısıyla embriyonun rahme tutunmasında ve ilk gebeliğin oluşmasında gecikmelere neden olabildiğini kaydetti. Bostan, “Genetik hasarın sadecekullanıcıyla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Yani hamilelik dönemindekielektronik sigara içen ya da buna maruz kalanların, annekarnındaki bebeğin akciğer ve beyin gelişiminde kalıcıepigenetik bozulmalara yol açarak bu hasarı genetik mirasyoluyla gelecek nesillere aktarabildiği, davranış bozukluğunaneden olduğu ortaya çıktı” bilgisini verdi.

Gençler ve ergenler arasında bu cihazların kullanımının yaygınlaşmasını ciddi risk faktörü olarak tanımlayan Doç. Dr. Bostan, bu cihazların kullanımıyla akciğerlerin doğal temizleme sisteminin zarar gördüğünün altını çizdi.