Türkiye, Novo’nun yeni global programına seçilen 16 ülkeden biri oldu

Avrupa'nın en büyük diyabet kongresi olan EASD'nin bu yılki buluşmasına Milano’da ev sahipliği yaptı. Kongrede obezite ve diyabet alanındaki son bilimsel gelişmeler ve yeni araştırma verileri paylaşıldı.

Kongrede açıklamalarda bulunan Novo Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar, 1923’te temelleri atılan şirketin 80’den fazla ülkede 65 bin çalışanla yoluna devam ettiğini belirtirken açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dünyada 46 milyon insana, Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon hastaya ulaşıyoruz; ancak dünyada yaklaşık 2 milyar insan obezite, fazla kilo ya da diyabetle yaşıyor. İhtiyaç hala çok büyük ve bu nedenle diyabet ile obezite stratejimizin kalbinde yer almaya devam edecek. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz yeni marka adımız “Novo” ve ‘Kalıcı sağlık şimdi başlar’ yaklaşımımız sadece bir isim değişikliği değil; konumlandırmamızı, mesajlarımızı ve iletişim dilimizi de yeniledik. Kalıcı sağlık bir gün değil, bugün başlıyor. Çalışma şeklimiz değişiyor ama varlık nedenimiz değişmiyor. İnsanlar kendilerini artık sadece hasta olarak değil, sağlıkları hakkında karar veren bireyler olarak görüyor ve bulundukları noktadan itibaren yanlarında olan güvenilir bir sağlık partneri arıyor.”

“Şirketimizin çoğunluk hissedarı olan Novo Nordisk Vakfı sayesinde karımızın önemli bir bölümünü bilimsel araştırmalara ve topluma geri veriyoruz” diyen Başaklar, “Bu yapı bizim en büyük gücümüz. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de insanların hayatını değiştirmek, sağlık sistemine değer katmak ve bilime katkı sağlamak için çalışıyoruz. Yeni dönemde stratejimizi, kültürümüzü ve markamızı birlikte ele alarak hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de diyabet ve obezite gibi kritik halk sağlığı sorunlarına karşı sorumluluk almaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başaklar, Novo'nun her yıl gelirinin ortalama yüzde 13'ünü Ar-Ge'ye ayırdığını ve şirkette uluslararası görevlerde 60'tan fazla Türk yöneticinin bulunduğunu da aktardı.

"Türkiye bilimin üretildiği bir merkez"

Novo Türkiye Medikal Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır ise Türkiye'de 9,6 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını, Türkiye'nin diyabette de obezitede de Avrupa'da ilk sırada olduğunu ve her dört çocuktan birinin fazla kilolu olduğunu söyledi. Bahadır, "Bu tabloyu değiştirmenin yolu bilimden geçiyor. Bilimin temeli ise klinik araştırmalar. Türkiye bizim için sadece bir pazar değil, bilimin üretildiği bir merkez" dedi.

Novo'nun 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de klinik araştırma yaptığını belirten Bahadır, şirketin 2018'den bu yana Türkiye, Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman ve Suudi Arabistan'ın klinik operasyonlarını İstanbul'dan yönettiğini aktardı. Bahadır, her yıl 30'dan fazla araştırmanın yaklaşık 200 merkezle yürütüldüğünü ve 822 hekimin uluslararası standartlarda deneyim kazandığını kaydetti.

Bahadır, son üç yılda Türkiye'de klinik araştırmalara yaklaşık 1,2 milyar TL yatırım yapıldığını ve Novo'nun her yıl klinik araştırma sayısında ilk beş şirket arasında yer aldığını belirtti. Klinik araştırmaların hastalara yeni tedavilere erken erişim, hekimlere ise uluslararası deneyim sağladığını da ekledi.

2026'da TÜSEB ve önde gelen araştırma merkezleriyle iş birliği protokolleri imzaladıklarını vurgulayan Bahadır, deneyimli araştırmacılarla yeni başlayanları buluşturacak bir değişim programı geliştirdiklerini söyledi. TÜSEB ile yapılan stratejik iş birliğinin erken faz çalışmaları Türkiye'ye getirme hedefi taşıdığını belirten Bahadır, "Türkiye'ye faz 1 ve faz 2 çalışmalarını getirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmaları yapabilen bir ülke kendi ilacını da geliştirebilir. Türkiye buna hazır" dedi.

Bahadır, Türkiye'nin 2027'de Novo'nun yeni bir global programına katılacağını açıklayarak şunları söyledi: "Amaç, yeni tedavileri hastalara sektör ortalaması olan 6-7 yıl yerine yaklaşık 4 yılda ulaştırmak. Dünyada seçilen 16 ülkeden biri Türkiye. Bugün yürüttüğümüz her araştırma, yarının tedavisine ve Türkiye'nin bilimsel geleceğine yapılmış bir yatırım."

"Obezite estetik bir kaygı değil, kronik bir hastalık"

Kongre kapsamında uzman gözüyle obeziteyi değerlendiren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, obezite ile diyabet arasındaki bağa dikkat çekti. Sönmez, "Obezite olmasaydı dünyada tip 2 diyabet diye bir sorunumuz olmazdı" dedi. Türkiye'deki diyabetlilerin yüzde 90'ında fazla kilo ya da obezite bulunduğunu belirten Sönmez, diyabete harcanan toplam tutarın sağlık bütçesinin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştığını kaydetti. Sönmez, bu maliyetin ilaçtan değil diyaliz, ampütasyon, kalp krizi, hastane yatışları ve iş gücü kaybı gibi sonuçlardan kaynaklandığını vurguladı.

Toplumda obezitenin hala kişisel bir kusur, iradesizlik ya da tembellik olarak görüldüğünü belirten Sönmez, bu algının sağlık profesyonelleri arasında bile sürdüğünü söyledi. Sönmez, "Obeziteyle yaşayan herkes hayatında en az bir kez zayıflayabilmiştir, pek çoğu defalarca. Asıl sorun verilen kiloda kalamamaktır. Bu bir hastalık, kozmetik bir mesele değil. Önemli olan zayıflamak değil, yaşamın değişmesi" dedi.

Obezitenin biyolojik yatkınlıktan depresyona, menopozdan ailenin beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok farklı yoldan gelişebildiğini anlatan Sönmez, kimin nereden geldiğine bakmadan herkese aynı yöntemin uygulanamayacağını vurguladı.

Kongre kapsamında global basın toplantısında konuşan Novo Başkanı ve CEO'su Maziar Mike Doustdar da şunları söyledi:

"Sağlıktan bahsediyorsak bunu mutlaka veriyle desteklememiz gerekiyor. EASD'deki yaklaşımımız da tam olarak buydu. Odağımız yalnızca kilo kaybı değil, uzun vadeli sağlık kazanımı. Bu nedenle 'Lasting Health Starts Now', yani 'Kalıcı sağlık şimdi başlar' diyoruz.