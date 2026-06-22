“Türkiye sağlık teknolojilerine uyum konusunda en ileri ülkeler arasında"

HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA

Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, Türkiye’nin özellikle robotik cerrahide, Avrupa ve bölgenin en ileri ülkesi olduğunu söyledi. Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde geldiği noktayı gazetecilere anlatan Prof. Dr. Hasan Biri, bu alanda teknolojinin sürekli geliştiğini söyledi. Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya bölgesinin sağlık teknolojilerine uyum konusunda en ileri ülkesinin Türkiye olduğunu belirten Biri, sağlıktaki nitelikli insan kaynağının da bu noktada Türkiye’yi öne çıkardığının altını çizdi.

Bu özellikler sayesinde çok sayıda ülkeden Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı hasta geldiği bilgisini veren Hasan Biri, İstanbul’un estetik, Ankara’nın ise onkolojik tedavide daha çok tercih edildiğini aktardı. Sağlık turizminin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Biri, normal turizmde ortalama harcamanın 650-700 dolar civarında olmasına rağmen, sağlık turizmi amaçlı gelenlerin binlerce dolar harcama yaptığını belirtti. Biri Koru Sağlık Grubu olarak 60’a yakın ülkedeki temsilcilikleri aracılığıyla sağlık turizmi hastasına hizmet verdiklerini anlattı.

Alışkanlıklar genetiğin önüne geçti

Üroloji profesörü olan Prof. Dr. Hasan Biri, prostat kanseri hasta sayısında büyük artış olduğunu ancak tedavide çok yüksek oranda başarı sağlandığını bildirdi. Prostat kanseri tedavisinde robotik teknolojinin çok ileri noktaya geldiğini bildiren Biri, bu tedavi yöntemleri sayesinde hastaların 3 gün içinde ayağa kalkabilecek duruma geldiğini kaydetti. Kanser hastalığında, sigara, yeme alışkanlıkları gibi çevresel faktörlerin, genetik unsurların önüne geçtiği bilgisini veren Biri, özellikle Akdeniz tipi beslenen toplumlarda daha az vakaya rastlandığını kaydetti.

İnsanların sosyal medya üzerinden sağlık konusunda bilgi edinmelerinin bazı sakıncaları bulunduğunu söyleyen Hasan Biri, son dönemlerde giderek azalsa da uzman olmayan kişilerin verdiği bilgilerin insanları yanlış yönlendirdiğini belirtti. Biri, buna karşılık yapay zekanın sosyal medyadan daha doğru bilgi aktarabildiğini ifade etti.

40 yaş altı menopoz 4 katına çıktı

Doğasında Doğum Derneği Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri ise kadın hastalıklarına ayrılan kaynak ile erkek hastalıklarına ayrılan kaynağın aynı olmadığını bildirdi. Menopoz konusunda yapılan araştırmaların 40 yaş altında menopoz görülme oranının yüzde 1’den yüzde 4’e çıktığını gösterdiğini söyleyen Biri, erken menopozda da beslenme alışkanlıkları ve sigaranın da çok etkili olduğu bilgisini verdi.