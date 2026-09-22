Türkiye ve Türk dünyası arasında sağlık turizmini çeşitlendirme potansiyeli bulunuyor

ANKARA (EKONOMİ)

Sağlık turizmi alanında Türkiye ve Türk dünyası arasında işbirliğini geliştirme amacıyla kurulan Türk Dünyası Dostluk ve İş Birliği Derneği (TÜDİŞ) Bakü’de panel düzenledi. Bu panelde yapılan konuşmalarda, başta Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar ile Türkiye’nin teşhis-tedavi hizmetleri yanında, koruyucu tıp, uzun-sağlıklı ömür (longevity), sağlıklı yaşam (wellness), ruh sağlığı, medikal teknolojiler alanlarında işbirliği imkanları bulunduğu vurgulandı.

Bakü’de “Sağlıkta Birlikte” başlıklı panelde, işbirliğinin kamu-özel alanında da gelişme imkanı bulunduğu belirtildi. Panelde konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Hakan Çetiner, OECD ülkelerinde 2010’da görev yapan yabancı eğitimli hekim sayısının üç yıl içinde ikiye katlanarak, 2023 itibariyle 600 binin üzerine çıktığını hatırlattı. Bu durumun sağlık turizmi alanında da alan açtığını belirten Çetiner, Türkiye’nin altyapı, insan kaynağı, üniversite ve eğitim-araştırma hastaneleri ile özel sağlık kuruluşları varlığıyla sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Diğer yandan, 2025 sonu itibariyle resmi verilere göre Türkiye’ye 1 milyon 398 bin kişinin temel amacı sağlık olana seyahat yaptığını vurgulayan Çetiner, 3 milyar doların üzerinde gelir tahmin edildiğini hatırlatarak, “Bu rakamlar, Türkiye'nin artık sağlık turizmini yalnızca potansiyel bir sektör olarak değil, uluslararası sağlık hizmetleri ihracatının önemli bir bileşeni olarak değerlendirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır” dedi.

TÜDİŞ Genel Başkanı Kader Demiralp ise konuşmasında Türk dünyası ile Türkiye’nin sağlık alanında geniş bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurgulayarak, TÜDİŞ Genel Başkan Yardımcısı Esma Özakın’ın koordinatörlüğünde yürütülen işbirliği programı ile işbirliğini derinleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını anlattdı.

Bakü’de düzenlenen etkinliğe Türkiye Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Nevzat Bozkurt ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi Vüsal Demirov da katıldı. TÜDİŞ yanında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Uluslararası Ticaret ve Sağlık Turizmi Federasyonu (UTSAF) Başkanı Fariba Nazari de katkı verdi. Etkinlik kapsamında sağlık turizmi alanındaki işbirliği çalışmalarına katkı veren kişi ve kuruluşlara ödül de takdim edildi.