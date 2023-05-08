Türkiye'de de kullanılan ilaç için kritik uyarı

İngiltere'nin ilaç gözlemcisi İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan Roaccutane adlı akne ilacı hakkında bir güvenlik çalışması yürüttü.

NTV’de yer alan habere göre, ilacın yalnızca daha önceki hiçbir tedavinin işe yaramadığı 12-18 yaş arası hastalara reçete edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Daha önce, ilacı aldıktan sonra intihar edip hayatını kaybeden 15 yaşındaki Annabel Wright'ın annesi, 21 yaşın altındaki kişiler için ilacın yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Bununla birlikte, Roaccutane’in yanı sıra Reticutan adıyla da bilinen izotretinoin kapsüllerinden oluşan ilaç, özellikle kalıcı yara izi riski bulunan durumlarda, şiddetli akne biçimlerini tedavi etmek için kullanılıyor.

MHRA ayrıca, izotretinoin adlı kimyasal maddenin psikiyatrik ve cinsel yan etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine karar verdi.

MHRA baş güvenlik sorumlusu D. Alison Cave, "Hiçbir ilaç tamamen risksiz değildir ve her şey göz önüne alındığında, izotretinoinin şiddetli akne için yararlarının risklerinden daha ağır basmaya devam ettiğidir. Ancak, hastaların kendilerinin farkında olmalar, tedavi boyunca dikkatle izlenmeleri ve 18 yaşın altındaki hastalar için izotretinoin reçetesi konusunda ek inceleme yapılmasını sağlamak için harekete geçilmelidir." diye konuştu.

Roaccutane ve İngiltere’deki intiharlar

Annabel Wright adlı 15 yaşındaki kız çocuğu, güçlü akne ilacı reçete edildikten altı ay sonra, Mayıs 2019'da intihar etti. Annabel'in annesi Heleni Roaccutane'nin 21 yaş altı için yasaklanması için geçen yıl çağrıda bulundu.

2017'de intihar eden Luke Reeves'in babası ise dört ay boyunca Roaccutane kullanan oğlunun “asla eskisi gibi olmadığını" söyledi.

Son 30 yılda 83 intihar vakası

Muhafazakar Parti'den milletvekili Edward Argar, ise geçen yıl, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 35 bin kişinin izotretinoin aldığını açıkladı. Argar, 2014'ten bu yana her yıl izotretinoin kullanımıyla ilişkili olduğundan şüphelenilen 87 ila 135 yan etkinin bildirildiğini söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) verilerine göre ise 1983 yılından bu yana İngiltere’de izotretinoin kullanıma bağlı 83 intihar gerçekleşti.