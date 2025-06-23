Türkiye’de ilk olabilir! Şifa Eczanesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de geçtiğimiz yıl 25 milyon liralık 750 metrekare alan üzerinde hizmete giren yeni nesil sağlık merkezi Şifa Eczanesi, vatandaşlara alışılmışın dışında hizmetler sunmaya devam ediyor. İlaçların yanı sıra yüzlerce çeşit gıda takviyesi, medikal-ortopedi malzemeleri, kişisel bakım, ağız-diş sağlığı, anne-bebek ve kozmetik ürünlerinin tek noktadan karşılanmasına imkân sağlayan Şifa Eczanesi, artan obezite vakalarıyla mücadele etmek amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti vermeye başladı. Alanında uzman isimlerin bulunduğu 16 kişilik çalışan kadrosuna Diyetisyen Simge Şimşek’i dâhil eden Şifa Eczanesi, fazla kilolarından kurtulup sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere hiçbir maddi karşılık beklemeden destek oluyor. Eczaneye başvurup diyetisyen hizmeti almak istediğini belirten vatandaşlar, boy/kilo endeksi, yağ/kas oranı gibi bazı değerlendirmelerin ardından, kişiye özel oluşturulan beslenme listesi ve spor programlarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.



Hedef, hastalarda bilinç oluşturmak

Eczanelerin ilaç tedarik eden yerlerin dışında, sağlıklı yaşama adım atılan merkezler olduğunu dile getiren Şifa Eczanesi Sahibi Serhat Mankuli, “Hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra, yeni rahatsızlıkların oluşmasını önlemeye yönelik bilinç oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ideal kilolarına kavuşmaları, dengeli beslenmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları için bu hizmetin önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bir kişinin bile hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize. Sağlık sadece reçeteyle değil, doğru bilgiyle ve bilinçli tercihlerle korunur. Bu ücretsiz hizmetimizden faydalanmak isteyen herkesi bekliyoruz. İlerleyen dönemde yoğunluk oluşması durumunda randevulu çalışma sistemine geçebiliriz” dedi.

“Hastalanmadan önlem almak mümkün”

Beslenme faktörünün insan sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çeken Diyetisyen Simge Şimşek ise birçok hastalığın temelinde yanlış ve bilinçsiz beslenme alışkanlıklarının yattığını vurguladı. Danışanlarına sürdürülebilir, gerçekçi ve özel beslenme ile spor programları hazırlayarak sağlıklı yaşamın kapısını araladıklarını ifade eden Şimşek, “Çoğu zaman insanlar, ancak hastalık dönemlerinde beslenmeye dikkat ediyor. Oysa biz, hastalık oluşmadan önlem almanın mümkün olduğunu anlatıyoruz. Bu yüzden eczane gibi halkın doğrudan ulaştığı bir alanda görev yapmak, farkındalık yaratmak açısından çok değerli” diye konuştu.



Laboratuvar, emzirme ve cilt bakım odası gibi alanlarıyla rakiplerinden ayrılan 16 bankolu Şifa Eczanesi, Toros Devlet Hastanesi Halkkent Ek Hizmet Binası karşısında yer alıyor.