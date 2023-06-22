“Türkiye’de kişiye özel sağlık yönetimi sistemini kuran ilk firmayız”

1. LifeClub nasıl bir anlayış ve sistemle hizmet veriyor?

“Türkiye’nin ilk kişiye özel sağlık yönetimi” Super App’i LifeClub, ‘fijital’ yapıda önleyici tıp yaklaşımıyla, bütünsel sağlık yönetimi yapan bir üyelik sistemidir. Aslında LifeClub dünyada ilk diyebilecegimiz vizyoner bir iş modeli. Bu noktadaki vaadimiz; dünya çapında saygın kaynaklar tarafından hazırlanmış güncel tıbbi kılavuzlar eşliğinde, kişinin aile öyküsü ile özgeçmişini harmanlayarak kişiye özel önleyici bir tıp yaklaşımı oluşturmak ve bireyin sağlığını buna göre yönetmek. Titiz bir plan ve çalışma sonucunda, bir yıldan kısa bir sürede 2022 yılı ortasında, uygulamamızı hayata geçirdik, ardından da sağlık üyeliklerimizi başlattık.

2. LifeClub fikrinin doğuşunun esin kaynağı nedir?

LifeClub, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın “İnsanların hastalandığında yanında olmanın ötesinde, onları sağlıklı tutabilmek için bir şey yapmak istiyorum” hayali ve “sağlığın geleceğine dair bir deneyim yaratma” vizyonunun sonucu olarak ortaya çıktı. LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri, sağlık sektörünün öncüsü olan Acıbadem Sağlık Grubu’nun gücü ve tecrübesinin ışığında, deneyimli tepe yöneticilerimiz ve teknolojik çözüm ortağımızın uzun süren araştırma ve tasarım süreçlerinin ardından 2021 yılı mayıs ayında kuruldu. 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı ‘sadece hasta olmamak değil fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali’ olarak tanımladı. LifeClub’ı tasarlarken tamamen bu tanımdan yola çıkarak insanlara iyilik, sağlık sunmayı amaçladık.

3. Son yıllarda sık sık bütünsel sağlık yönetimi tanımını duyuyoruz. Siz de sıkça bütünsel sağlıktan bahsediyorsunuz. Biraz açabilir misiniz; nedir bu bütünsel sağlık?

Hasta olmamamız, sağlıklı olduğumuz anlamına gelmiyor. Hipokrat; 1817 yılında etkileşim kuramı ile akıl ile bedenin birbirini etkilediğini savunmuş ve “hastalık yoktur, hasta vardır” sözüyle, hasta bireyi sadece bir hastalık ya da semptom olarak görmeyip bütün olarak ele almak gerektiği fikrini kitabında da yazmıştır.

1926 yılında da Christian Smiths “Holistik-Bütüncül Sağlık” kavramını geliştirmiştir. Günümüzde “Bütüncül Sağlık” ile her bireyin birbirinden farklı olarak ailesi, çevresi ve toplumla bir bütün olduğunu, sağlık ve hastalığın birbirinden ayrı olarak düşünülemeyeceği ileri sürülmektedir.

2020 yılında McKinsey tarafından gerçekleştirilen araştırma, iyi olma halimizi korumak için 6 boyuta odaklanmamız gerektiğini gözler önüne seriyor: Beden Sağlığı, Fiziksel Aktivite, Sağlıklı Beslenme, Uyku Düzeni, Kişisel Bakım, Zihin Sağlığı. Biz de LifeClub olarak bu 6 boyuta dair sunduğumuz ürün ve hizmetlerle üyelerimizin bütünsel sağlık yönetimi için yanlarında olmayı hedefliyoruz ve “20 yıl sonraki yaşam kalitenizi bugün attığınız adımlarla siz belirleyin” diyoruz.

4. LifeClub’a üye olmak için ücret ödemek gerekiyor mu?

LifeClub Wellness, LifeClub Sağlık ve LifeClub Platform olmak üzere 3 temel modülde şekillenen LifeClub’ı keşfetmek için LifeClub App uygulamasını indirip ücretsiz üye olmak yeterli.

5. Sanıyorum ki farklı üyelikleriniz var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

LifeClub, üyelerine sağlıklı yaşam yolculuklarında rehberlik etmek için tasarlanan bir ekosistem. Tek noktadan, sağlıklarını korumak ve/veya daha sağlıklı yaşamak için ihtiyaç duyacakları hizmetlere erişmelerini sağlıyoruz. LifeClub Wellness, LifeClub Sağlık ve LifeClub Platform olmak üzere üç temel modül etrafında şekillenen basic, pro, plus, premium üyeliklerimiz ile daha fazla insana ulaşmayı hedefledik.

6. LifeClub Sağlık üyeliği olan bir kişi ne tip hizmetler alabilir?

LifeClub Sağlık üyelikleri ile kişilerin sağlık yönetimlerinin üç aşamada ele alınmasına rehberlik ediyoruz. Kişiye özel atanan ‘LifeClub Hekimi’ rehberliğinde, öncelikle kişilerin mevcut durumları analiz ediliyor, ne kadar sağlıklı oldukları, iyileştirme alanlarının ne olduğu belirlenip, ardından yine kendilerine özel bir Sağlık Planı ile beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeni, bağışıklık sistemi ve takip etmeleri gereken periyodik kontroller belirleniyor. Sonrasında da yıl boyu hep yanlarında olarak, hatırlatma ve organizasyonlarla bu süreci yönetmelerini sağlıyoruz.

7. LifeClub Wellness üyeliğinizin kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?

LifeClub Wellness modülümüzde iki temel hizmeti bir araya getirdik; LifeClub Diyet ve LifeClub Hareket. Acıbadem Sağlık Grubu Diyetisyen ekibi rehberliğinde hazırladığımız LifeClub Diyet ile üyelerimiz, algoritmanın kişiye özel bilgiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirdiği sağlıklı beslenme programlarını ücretsiz olarak oluşturabiliyorlar. Bunun yanı sıra üyelerimizin sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi konusunda uzman diyetisyenlerden birebir yönlendirme hizmeti almaları ya da bu menüdeki içeriğin evlerine, ofislerine gönderilmesi de mümkün.

Uygulamada yer alan LifeClub Hareket bölümünde ise üyelerimiz günlük ihtiyaca göre şekillenen kuvvetlenme, esneme, yağ yakma programlarını seçimlerine özel hazırlanan videolardan takip edebiliyor; sağlıkla ilgili her konuda güncel kılavuzlar eşliğinde uzmanlar tarafından hazırlanan bilgilerin yer aldığı LifeClub Blog’dan faydalanabiliyorlar. Örneğin; nefes egzersizi ile güne enerjik başlamak, adımlarını buradan takip etmek, zihin sağlıklarını korumak için yönlendirme almak gibi...

8. LifeClub Platform’dan bahsettiniz, bu platformun özelliklerinden kısaca bahsedebilir misiniz?

LifeClub Platform modülünde üyelerimiz, ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı yaşam ile ilgili ürün, hizmet ve programları satın alabiliyorlar. Uyku düzenleme programından bağırsak sağlığına, aromaterapi eğitiminden yoga derslerine çok geniş bir yelpazedeki hizmet ve ürünleri tek noktadan alma imkanı sunuyoruz. Üstelik harcama yaptıkça kazanılan LifePara ve indirimler sayesinde ekonomik olarak da önemli bir avantaj sağlıyor.

9. LifeClub’ta kurumlara özel üyelikleriniz var mı?

LifeClub olarak şirketlerin kurumsal wellbeing ihtiyaçlarına da çözümler sunuyoruz. Kurumsal esenlik pek tabi ki, şirket performansı, yeteneklerin şirketlerde kalması gibi konularda belirleyici bir etken. Şirketler, son yıllarda çalışanlarının yaşam kalitelerini yükseltip verimliliğini artırmak için kurumsal wellbeing programlarına yöneliyor. Çalışanlarının esenliğine önem veren şirketler, LifeClub sağlık üyeliği hediye ederek onlara verdiği değeri gösteriyor. Şirketler, yan hak kapsamında çalışanlarına LifeClub sağlık üyeliği alıyor. Esnek altyapımız sayesinde bireyin ya da şirketlerin ihtiyacına göre üyeliklerimizi şekillendirebiliyoruz. Bu da hem memnuniyet hem operasyonel verimlilik hem de finansal açıdan önemli bir fayda sağlıyor. Şirket geneline sunulan birebir online diyetisyen hizmeti, uzman klinik psikologlarımız ile sunduğumuz psikoterapi seansları, alanında uzman kişiler ile şirket çalışanlarını buluşturduğumuz webinarlar ve diğer tüm faaliyetlerimiz bu bakış açısına sahip şirketlere büyük operasyonel kolaylık ve elbette maliyet avantajı sağlıyor.

10. LifeClub, yurt dışı pazarlara yönelik de faaliyet gösteriyor mu?



Tabii ki.. Yurt dışına yönelik hizmetlerimizi anlatırken, hem yurt dışında yaşayan Türkleri hem de uluslararası pazarları düşünebilirsiniz. Yurt dışında yaşayan Türkler için LifeClub olarak iki şekilde fayda üretiyoruz. Birincisi, her yıl en az bir kez Türkiye’ye geldikleri zaman tüm taramalarını gerçekleştirip, kişiye özel atanan LifeClub Hekimleri ile yıl boyu sağlıklı kalmaları için yapmaları gerekenlere dair bir LifeClub Sağlık Planı oluşturuyoruz, takiplerini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, onları çok iyi tanıyan, tıbbi geçmişlerine hakim, kişisel LifeClub hekimlerine her şeyi danışabiliyorlar. İkincisi ise yurt dışında yaşayan Türklerinmemlekette geride bıraktıkları sevdikleri, yakınları. LifeClub’a onları emanet ederek, içleri daha rahat gittiklerini belirtiyorlar. Kalp hastası annesinin tetkikleri ve tahlilleri düzenli kontrol altında mı? Diyabet hastası babası düzenli takip ediliyor mu? Acil durumda nereye ulaşacakları net mi? Hemen destek alacakları güvendikleri birini sevdiklerinin yanında olduğunu bilerek gidiyorlar. Diğer taraftan yabancı üyelerimize LifeClub hizmetlerini Avrupa’da bulunan hastanelerimizde alabilmelerine yönelik çalışmalara da başladık.