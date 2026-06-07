Türkiye'de üretilen bebek mendilleri için bakteri uyarısı: Ürünler raflardan toplatılıyor

ABD’nin büyük perakende zincirlerinden Target, bebekler için satışa sunduğu bazı ıslak mendil ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Kararın, yapılan incelemelerde ürünlerde iki farklı zararlı bakteri türünün tespit edilmesinin ardından alındığı bildirildi.

Tüketicilerin göz ve ciltte tahriş, enfeksiyon ile ürünlerde renk değişimine dair bildirimleri ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan analizlerde, sağlık açısından risk taşıyan bakteri türleri tespit edildi. Target firması, müşterilerine ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve satın alınan paketlerin iadesi karşılığında ücretlerinin ödeneceğini bildirdi.

Yeni açılmış paketlerinde kahverengi lekeler ve kötü koku şikâyetleri

Açıklamalarda, özellikle bebekler, küçük çocuklar ve bağışıklığı zayıf bireyler başta olmak üzere, bu bakterilerin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği vurgulandı. Sosyal medya kullanıcıları da ürünlerin yeni açılmış paketlerinde kahverengi lekeler ve kötü koku şikâyetlerini dile getiriyor.

Türkiye'nin önde gelen ıslak mendil üreticilerinden biri olan Sapro'nun, 2024 yılında Türkiye'nin toplam ıslak mendil ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştirdiği ve gelirinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan sağladığı biliniyor.

Target yetkilileri, yapılan uygulamanın 'ihtiyati tedbir' amacı taşıdığını belirtti. Şikâyet ve tahriş vakalarına yönelik resmi incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Son süreçte, yalnızca ıslak mendillerde değil, kişisel bakım ve kozmetik sektöründe de art arda geri çağırma kararları dikkat çekiyor. Son aylarda, L'Oréal, La Roche-Posay ve Drunk Elephant gibi markalar da çeşitli kimyasal sorunlar ve formülasyon hataları nedeniyle bazı ürünlerini piyasadan çekti.