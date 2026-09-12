Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon gizli astım hastası var

ANKARA (EKONOMİ)

Türk Toraks derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Bülent Bozkurt, Türkiye’de teşhis konulmuş 3,5-4 milyon dolayında astım hastası olduğunu ancak gizli vakalar ve uzman raporları dikkate alınarak yapılan bir hesaplamada hasta sayısının 7,5 milyona kadar çıkabileceği tahmininin yapıldığını belirtti.

Yazılı bir değerlendirme yapan Bülent Bozkurt, bu hastaların yüzde 32,6’sının ağır formda olduğunu belirterek, TÜİK verilerine göre bin ölümden üçünün astım kaynaklı olduğunu kaydetti.



Dünya ve Türkiye’de sağlık farkındalığının artışı ile başvurulardaki artış, küresel iklim krizi, artan hava kirliliği, olumsuz yönde değişen çevresel faktörlerden kaynaklı olarak, astım hastası sayısında artış beklendiğini belirten Prof, Dr. Bozkurt, aynı yerde farklı zamanlarda yapılan araştırmalarda da astım sayısındaki artışın teyit edildiğini anlattı.

Prof. Bozkurt değerlendirmesinde, kent yaşamının astımın yaygın görülmesindeki etkenlerden biri olduğunu belirterek “Çocuklarda; Edirne ve Konya’da yapılan çalışmalarda son 12 aydaki astım sıklığı kentsel alanda daha fazla iken, on dört şehirde yapılan PARFAIT (Prevalence and Risk Factors of Allergies in Turkey) erişkin çalışmasında bundan farklı olarak kırsalda yaşam, artan astım sıklığı ile ilişkili bulunmuş. Ülkemizde erişkin ve çocuk astım sıklığı illere göre karşılaştırıldığında Afyon ili hariç tüm illerde çocuklarda astım erişkinlere göre daha sık izlenmiş" bilgisini verdi.