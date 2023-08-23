Türkiye'nin ilk yerli stent-grefti başarıyla uygulandı

INVAMED açıklamasına göre, Türkiye, tıbbi inovasyon alanında tarihi bir başarıya imza attı. INVAMED tıbbi cihaz teknoloji kampüsünde geliştirilen "Atlas Stent Greft", global arenada büyük bir başarıyı temsil ediyor. Stent greft üretimi dünyada sadece 5 ülke tarafından yapılıyor. Bu adımın Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki gelişimini küresel arenada da tescillediği belirtiliyor.

Açıklamaya göre, damar sertliği, ileri yaş grubundaki insanlar arasında büyüyen bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu sorun, kan damarlarının sertleşip daralmasıyla kan akışının azalması durumu olarak görülüyor ve özellikle bacak damarlarında tıkanıklıklara yol açabiliyor. Ancak, teknolojik ilerlemeler sayesinde, bu konuda büyük yenilikler yaşanıyor. Özellikle anjiyografik yöntemlerle, ameliyat gerektirmeden tedavi olanağı sunuluyor. Balon, stent ve damar tıraşlama yöntemleri, bu tedavilerin başında geliyor.

Bu tedavilerde kullanılan tıbbi cihazların üretimi, bir zamanlar yalnızca belirli ülkeler tarafından yapılabiliyordu. Fakat şimdi Türkiye, bu alanda kendi cihazlarını üreterek dünya sahnesinde yer alıyor. Bu alanda yaşanan en büyük yeniliklerden biri "Stent Greft" teknolojisi olarak değerlendiriliyor.

Damar içinde oluşan balonlaşmaları veya yaralanmaları tedavi etmek için kullanılan, damarın içine yerleştirilen özel bir tıbbi cihaz olan Stent Greft, damarı destekliyor ve yeniden doğru bir kan akışı sağlamaya yardımcı oluyor.

Geçmişte dünyada sadece belirli ülkelerde üretilen tıbbi cihazlarla tedavi gerçekleştirilirken, şimdi tüm bu işlemler yerli üretimle mümkün hale geldi. Bu çerçevede Türkiye'nin ilk yerli stent-grefti Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk'un öncülüğünde, Artven koordinasyonuyla başarıyla uygulandı.

"Türk mühendisliğinin ve doktorlarının inovasyonunun ne kadar ileri seviyede olduğunun bir göstergesi"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Emre Selçuk, şunları kaydetti:

"Stent-greft teknolojisi, damar tedavilerinde kritik bir rol oynuyor. Damar balonlaşması veya yaralanma riski olan hastalarda bu teknolojinin önemi daha da artıyor. Artık bu teknolojiyi Türkiye'de üretiyor olmamız, operasyon başarımızı artırmanın yanı sıra hasta güvenliğini de üst seviyelere taşıyacaktır. Türkiye'nin tıbbi alandaki bu başarısında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Atlas Stent Greft, Türk mühendisliğinin ve Türk doktorlarının inovasyonunun ne kadar ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir."