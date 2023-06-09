Üçlü negatif meme kanserinde yenilikçi tedaviler gündemde

Mehmet KAYA / ANKARA – Dünya ve Türkiye’de en yaygın kanser türlerinden olan meme kanserleri içinde tedavisi özellikler taşıyan “üçlü negatif meme kanseri” tipi kanserler için yenilikçi tedaviler gündeme geldi. Ankara’da Gilead İlaç ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Berna Öksüzoğlu, bu meme kanseri tipinin küresel meme kanseri vakalarının yüzde 10-15’ini oluşturduğunu, farklı özellikler taşıdığını ve daha genç ve menopoz öncesi kadınlarda daha sık görüldüğünün altını çizdi. Bu kanser tipinin bölünme hızının yüksek olması nedeniyle daha agresif seyrettiğini kaydeden Öksüzoğlu, reseptörlere odaklanan klasik tedavilerle tam başarı sağlanamayan bu kanser tipine yönelik 2018 sonrası tedavi yöntemleri geliştirildiğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji bilim dalından Umut Demirci de kanser tedavisinde, hastanın yaşam süresini uzatma yanında yaşam kalitesini korumanın da büyük önem taşıdığını belirterek yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilen ilaçların bu ihtiyaca da odaklandığını altını çizdi. “üçlü negatif meme kanseri” tipi kanser tedavisinde ulaşılan yenilikçi tedavinin dorudan tümörü hedefleyerek tedavi sağladığını ancak bu noktada da kanserin iyi tanımlanmasının kritik önemde olduğunu belirten Umut Demirci, her hastaya özgü olarak ilacın şekillendirildiğini anlattı. Üçlü, negatif meme kanseri tipi kanserler için yenilikçi tedavilerin Türkiye’de de ruhsat aldığını ancak henüz geri ödeme kapsamında olmadığı kaydedildi.

Meme kanserleri, dünyada yüzde 11,7 ile en sık görülen kanser türü. Ağırlıklı olarak kadınlarda görülse de yaygın olarak bilinenin aksine erkeklerde de görülüyor. Kadınlar arasında yüzde 23,9 ile en sık görülen kanser türü olarak niteleniyor. “Üçlü negatif meme kanseri” tipi de meme kanserlerinin yüzde 10-15’ini oluşturuyor.

Gilead Türkiye Medikal Direktörü Serhan Sevgi de Türkiye’nin yerlileşme ve klinik araştırmaları artırma yönündeki girişimleri içinde bulunduklarını vurguladı. Bazı ilaçları Türkiye’de üretmeye başladıklarını, 2030’a kadar Türkiye pazarına sundukları ilaçların yüzde 70’ini yine Türkiye’de üretmeyi planladıklarını kaydeden Serhan Sevgi, 40’dan fazla merkezle anlaşma sağladıklarını ve bu merkezlerin bazılarında ilaç araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.