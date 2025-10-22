  1. Ekonomim
Türkiye Acil Tıp Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi, 27–30 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya Rixos Sungate Hotel’de gerçekleşecek. “Acil Tıpta 5 Yıllık Bir Miras, Geleceğe Bir Vizyon” temasıyla yola çıkan kongre; Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda acil tıp doktorunu buluşturacak.

Uluslararası Acil Tıp Kongresi 27-30 Ekim’de Antalya’da toplanacak
Güncel bilimsel oturumlar ve eğitim programlarıyla acil tıp konusundaki gelişmelerin ve tüm sorunların acil tıp uzmanları tarafından ele alınacağı kongrede, travma, gebelik, inme, radyoloji, medikal estetik komplikasyonlar, adli tıp, akut kroner sendromlar, doğada acil tıp, çevresel toksikolojinin de aralarında bulunduğu çok sayıda konu ele alınacak.

5. Acil Tıp Kongresi’nde az temsil edilen hasta gruplarında bakım, antibiyotik, ibuprofen ve feniramidol kullanımı gibi pek çok sağlık sorunu masaya yatırılacak.

5. Acil Tıp Kongresi’nde ayrıca acil tıp ve geleceği, sağlık finansmanında acil sağlık hizmetlerinin yeri ve geleceği, yapay zekâdan hasta takibine, acil ve travma yönetiminde yeni nesil yaklaşımların da bulunduğu acil tıp konusundaki tüm disiplinler derinlemesine incelenecek.

