Uzman psikolog uyardı: Tükenmişlik bir zayıflık değil, görmezden gelinmemeli

Tükenmişlik sendromunun günümüzde çalışanlar arasında artan bir sorun haline geldiğini vurgulayan Fikriye Sönmez, "Danışanlarımın büyük bölümü 'ben tükenmiş olamam, daha yapacak çok şeyim var' diyerek bu durumu kabul etmekte zorlanıyor. Tükenmişliği kabul etmek birçok çalışan için başarısızlığı kabul etmekle eşdeğer hissettiriyor. Oysa bu durum uzun süreli baskı altında, yeterli destek almadan ve anlam kaybıyla çalışmanın psikolojik bir sonucudur" dedi.

Tükenmişlik stresle karıştırılıyor

Tükenmişlik ile klasik iş stresinin çoğu zaman birbirine karıştırıldığını belirten Fikriye Sönmez, "Stres geçici ve hedefe yönelik bir şeydir; proje tamamlandığında gerilim düşer. Tükenmişlikte ise proje bitse de tablo değişmez. Uyku bozuklukları, duygusal donukluk, eskiden anlam verilen işten nefret etmeye başlama ve bedensel belirtiler bizi stres ile tükenmişliği birbirinden ayırt etmemizi sağlar. Bu durum yavaş ilerlediği için fark edilmesi de güçleşiyor" diye konuştu.

Teknoloji ve sürekli ulaşılabilirlik sorunu derinleştiriyor

Geçmişte iş hayatının işyerinde sınırlı kaldığını, ancak günümüzde akıllı telefonlar aracılığıyla ofisin her ortama taşındığını vurgulayan Fikriye Sönmez, "Sürekli ulaşılabilir olma zorunluluğu beynimizi kesintisiz bir tetik modunda tutuyor. Bizi bitiren yalnızca iş yükü değil, sürekli en iyisi olma baskısı da. Özellikle hayır diyemeyenler, mükemmeliyetçiler ve iş başarısını kimliğinin merkezine koyanlar risk altında. Bu tabloyu orta düzey yöneticiler arasında neredeyse bir salgın gibi görüyoruz" dedi.

"İstifa her zaman çözüm değil"

Tükenmişlikten çıkış yolunun yalnızca iş değiştirmekle sağlanamayacağını belirten Uzman Klinik Psikolog Fikriye Sönmez, "Sorunu yaratan alışkanlıkları yeni işinize de götürebilirsiniz. Çözüm sınır çizme sanatını öğrenmekten geçiyor. Belirli saatten sonra iş e-postalarını açmamak bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır. İş dışında anlam kaynakları edinmek de bu süreçte kritik önem taşıyor" diye konuştu. Fikriye Sönmez, terapi süreçlerinde öncelikle kişinin beden ve zihnini dinlendirmeye odaklandıklarını, ardından iş beklentileri, verilen ile alınan arasındaki denge ve silinmiş sınırlar üzerine çalıştıklarını aktararak şunları ekledi:

"Hayır diyememek neredeyse her tükenmişlik hikayesinin içinde yer alıyor. Çoğumuz çocukluktan itibaren onaylanmak ve sevilmek için evet demeyi öğrendik. Tükenmişliğin köküne indiğinizde çoğunlukla orada duruyorsunuz."

"Belirtileri görmezden gelmeyin"

Uyku bozuklukları, motivasyon kaybı, süregelen yorgunluk ve işe karşı hissizleşmenin vücudun önemli uyarı sinyalleri olduğunu vurgulayan Fikriye Sönmez, "Bu belirtileri ciddiye alın, 'geçer' diye beklemeyin. Yalnız olmadığınızı bilin. Profesyonel destek almak güçsüzlük değil, kendinize yapılan bir yatırımdır" dedi.