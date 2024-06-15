Uzmanı uyardı! Bayramda bol su tüketin

Diyetisyen Gizem Güneş, bayramda yiyecekleri porsiyonlar halinde dikkat edilmesi gerektiğini ve suyun ihmal edilmemesi gerektiğini açıkladı. Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bayramda nasıl beslenmeliyiz?

“Özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler aslında nasıl beslendiğimiz ne sıklıkla da yaptığımız. Bayram demek bizim için biraz tatlılar, börekler ve sarmalar demek. Bunları hangi aralara sıkıştıracağız, hangi saatlerde yiyeceğiz. Olabildiğince tüm bunların içeresinde mutlaka porsiyon görevi yapmak birinci görevimiz olsun. Çünkü önemli olan aslında öğünü porsiyon dahilinde tüketmek. Porsiyon kontrolü yaptıktan sonra dikkat edeceğimiz şey saat. Yine karbonhidrat ağırlığı fazla olan yiyecekler olduğu için bunları 16.30’dan önce tüketmekte fayda var. Tüm sistem içeresinde özellikle gün içerisinde yemek yeme programlarımız varsa akşamı olabildiğince daha sakin serbest yine vitaminler bakımından zengin daha az şekerli meyvelerle, badem, fındık ceviz gibi kuruyemişlerle geçirmemizde fayda var. Bunun dışında 2,5-3 litre suyumuzu ihmal etmiyoruz. Bu sıcaklıklardan dolayı ödemle hepimiz savaş halindeyiz. Bu savaşı kazanmak için karbonhidrat kısıtlaması yapmamız birazda sıvı alanını arttırmamız gerekiyor. Bunun yanında yeşil çay, maden suyu gibi içecekleri hayatımıza etkileyebilir” dedi.