Uzmanlar açıkladı: Kalp sağlığı için günde kaç dakika yürümek gerekiyor?

Yürüyüş, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Üstelik uzmanlara göre etkisi düşünüldüğünden çok daha büyük olabilir.

Oksijen'in The Huffington Post'tan derlediği haberine göre 2017 yılında yayımlanan ve yürüyüşün önemini vurgulayan Harvard Health özel raporunda günde yaklaşık 21 dakika yürümenin kalp hastalığı riskini yüzde 30 oranında azaltabildiği belirtildi.

Raporda ayrıca yürüyüşün diyabet ve kanser riskini azaltabildiği, tansiyon ve kolesterolü düşürdüğü ve zihinsel keskinliği korumaya yardımcı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, tüm bu bilgilerin bile insanları yürüyüşe teşvik etmeye yetmesi gerektiğini söylerken, günlük hayata daha fazla yürüyüş eklemek için bazı önerilerde bulunuyor.

Herkes fayda görebiliyor

Cleveland Clinic Spor Kardiyolojisi Merkezi Eş Direktörü Dr. Tamanna Singh, düzenli yürüyüşün kardiyovasküler ölümleri azaltan etkili bir egzersiz türü olduğunu söyledi.

Singh’e göre yürüyüş, spin dersleri veya interval koşular kadar yoğun enerji harcatmasa da en az onlar kadar değerli. Ayrıca her yaş grubundan ve farklı sağlık geçmişine sahip bireylerin sağlık sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olabiliyor.

“Yürüyüşten herkes fayda sağlayabilir” diyen Singh, kalp-damar hastalığı riski düşük kişilerin hastalıkları önleyebileceğini, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya obezite gibi sorunları olan kişilerin ise sağlık hedeflerine ulaşmak ve gelecekte oluşabilecek felç ya da kalp krizlerini önlemek için yürüyüşü kullanabileceğini ifade etti.

Harvard Health raporunda da yürüyüşün çok sayıda faydasına dikkat çekilerek, “Bir sonraki doktor kontrolünüzde size yürüyüş reçetesi verilirse şaşırmayın” ifadelerine yer verildi.

Uzun süre oturmanın etkilerini azaltıyor

Evden ya da ofisten çalışmanın avantajları bulunsa da uzmanlar gün boyunca hareketsiz kalmanın zamanla sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Harvard Üniversitesi evrimsel biyoloji profesörü Dan Lieberman daha önce HuffPost’a yaptığı açıklamada, “Sorun sandalyelerin kötü olması değil. Asıl problem, egzersiz yapmadan çok fazla oturmak” dedi.

Dr. Singh de yürüyüşün, uzun süreli oturma alışkanlığını kesintiye uğrattığını ve bunun uzun vadede önemli bir sağlık avantajı sağladığını vurguladı.

Motivasyon için arkadaşlarla yürüyün

Singh’e göre arkadaşlarla yürüyüş yapmak, düzenli alışkanlık oluşturmanın en etkili yollarından biri.

Bir arkadaşınızla önceden plan yaptığınızda yürüyüşe çıkma ihtimalinizin arttığını belirten Singh, bu sayede tarafların birbirini motive ettiğini söyledi.

Uzmanlar ayrıca yürüyüşlerin mutlaka tempolu veya yorucu olmak zorunda olmadığını ifade ediyor. Düzenli şekilde dışarı çıkıp yürümek bile vücut için fayda sağlıyor. Üstelik sohbet ederek yürümek, fiziksel aktiviteyi daha keyifli hale getirebiliyor.

Müzik ve podcast önerisi

Tek başına egzersiz yapmayı tercih edenler için ise uzmanların önerisi müzik, podcast veya sesli kitaplardan yararlanmak.

Singh, sevilen bir podcast’i veya çalma listesini yalnızca yürüyüş sırasında dinleme alışkanlığı oluşturmanın motivasyonu artırabileceğini söyledi.

Singh “Bu yöntem, yürüyüş için heyecan duymanızı sağlar ve sevdiğiniz şeyi dinleme ödülü sunar” dedi.

21 dakika yürüyemiyorsanız küçük başlayın

Yoğun iş temposu, ev işleri ve günlük sorumluluklar nedeniyle herkesin her gün 21 dakika yürüyüş yapması mümkün olmayabiliyor. Uzmanlara göre bu durumda önemli olan küçük adımlarla başlamak.

Harvard Health raporunda, “Bir dakikalık kısa bir yürüyüş bile fayda sağlar” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca Utah Üniversitesi’nin 2014 tarihli bir araştırmasına da dikkat çekildi. Araştırmaya göre kadınların gün içinde yaptığı her bir dakikalık tempolu yürüyüş, obezite riskini yüzde 5 azaltabiliyor.

Uzmanlar, kısa yürüyüşlerle başlanmasını öneriyor. Örneğin iş görüşmelerini yürüyüş yaparken gerçekleştirmek veya birkaç dakikalık kısa yürüyüşler planlamak günlük hareket miktarını artırabiliyor.

Zamanla yürüyüş süresi, tempo değişiklikleri ve yokuşlu parkurlar gibi farklı yoğunluklar da programa eklenebiliyor. Singh’e göre en büyük fayda ise düzenli bir alışkanlık oluşturmakla sağlanıyor.