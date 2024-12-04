Uzmanlar: Akıllı telefonlar sağlık uyarısı taşımalı

İspanya çocukların teknolojiye maruz kalmasını sınırlamak için bir yasa tasarısını ilerletirken, 50 üyeli uzman komitesi ayrıca, halk sağlığı sorunu olarak gördükleri şeyi hafifletmek için küçüklerin 13 yaşına kadar dijital cihazlara sınırlı maruz kalması çağrısında bulundu.

Uzmanlar, İspanyol hükümetinden akıllı telefonlara sağlık uyarısı koymasını istedi

El País gazetesinin gördüğü uzmanların yaklaşık 250 sayfalık raporu, üç yaşın altındaki çocukların dijital cihazlara maruz kalmamasını, altı yaşına kadar olan çocukların ise bunlara yalnızca istisnai durumlarda erişebilmesini öneriyor.

6-12 yaş aralığındaki çocuklar için, internet erişimi olmayan ve yalnızca telefonla konuşabilen, "akılsız telefonlar" olarak adlandırılan telefonların kullanımı ve spor gibi çevrimdışı aktivitelere öncelik verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Raporda, hükümete İspanya'da satılan dijital cihazlara bir uyarı etiketi eklemeyi düşünmesi çağrısında bulunuldu. Tüketicilere, bazı kişilerin sosyal medya ve dijital cihazlarla ilişkilendirdiği sağlık riskleri ve uygunsuz içeriklere erişimin çocukların gelişimi üzerinde olası etkileri hakkında bilgi verildi.

Raporda, belirli uygulamalara veya platformlara erişildiğinde ekranlarda benzer uyarıların çıkması ve sağlık riskleri iddialarını ve önerilen maksimum kullanım süresini ayrıntılı olarak açıklaması önerildi.

Hükümeti, cep telefonu bağımlılığını bir halk sağlığı endişesi olarak adlandırmaya çağırdı. Bunun, önleyici tedbirlerin ve erken tespit sistemlerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak bir tanımlama olacağı söylendi.

Rapora göre, ekran süresi ve sorunlu davranışlarla ilgili sorular, tüm yaş grupları için sağlık danışmanlıklarına dahil edilmeli ve ergenler için tıbbi kontroller sırasında düzenli olarak "depresyon, anksiyete ve teknoloji kullanımı taraması" yapılmalıdır.