Uzmanlar uyardı: Diş fırçalarken bu hatayı yapmayın

Diş macununu sürmeden önce diş fırçasını ıslatmak ya da kuru bırakmakla ilgili tartışmada birçok kişi farklı görüşte olsa da Londra'daki Marylebone Smile Clinic'ten Dr. Sahil Patel'e göre, fırçayı ıslatmak diş macununu "seyrelttiği" için önerilmiyor.

Diş hekimi ayrıca, insanların diş fırçasını genellikle çok fazla güç kullanarak tutuğunu söyledi.

Dr. Patel "Genellikle fırçayı ellerini yumruk yaparak tutuyorlar. Dişlerinizi ovalıyormuş gibi hissetmemelisiniz, bu çok fazla" dedi.

“Eğer fırça kılları dişin üstünde yaylanıyorsa, işini iyi yapmıyor demektir. Fırça kılları dişlerin üstünde düz durmalı ve yumuşak bir dokunuş elde etmelisiniz.”

Diş hekimi, dişlerinizi temizlerken arkadan öne doğru ilerlemenizi öneriyor. Dr. Patel, "Arka kısım genellikle temizlenmesi en zor kısımdır, bu nedenle önce oradan başlamanızı tavsiye ederim" dedi.

Ayrıca, bir hastanın dişlerini günde iki kez "alelacele" fırçalamasındansa günde bir kez iyice fırçalamasını tercih edeceğini de sözlerine ekledi.